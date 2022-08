Pese a que todos cumplimos un papel importante en la difícil labor de cuidar el medioambiente, somos los ciudadanos -al elegir productos y empresas con procesos más amigables con el planeta- quienes podemos ejercer una presión positiva y generar mayores cambios.

Esa fue una de las ideas que nos dejó el webinar “Ciudadanía y economía circular, más allá del reciclaje”, transmitido por las diferentes redes sociales del diario El Comercio, y que fue auspiciado por los supermercados Wong y Metro.

En la conversación, pudimos conocer más sobre economía circular, un término nuevo que se ha vebido haciendo popular en los últimos años. “Se trata de un concepto que plantea una nueva norma de producir y de consumir. Es decir, darle la vuelta a una idea facilista que, bajo la lógica de la economía lineal, consiste en compro, uso y descarto. La economía circular le dice a las empresas que tengan una nueva visión de cómo lo que lanzan al mercado va a integrarse a los procesos de reciclaje o se va a reutilizar o cómo se convierte en insumo para otras industrias”, señaló Paloma Roldán, directora de la organización Ciudad Saludable.

LEE TAMBIÉN | Vecinos de SMP hartos de la acumulación de basura

Por su parte, Ángel Rodríguez, jefe de Sostenibilidad de Cencosud Perú, recordó que como responsabilidad de las empresas que han toman en serio su participación en la economía circular, le agregan más ‘r’ a las que ya se conocen (reducir, reutilizar y reciclar), como rediseñar o renovar los empaques de sus productos con materiales reciclados. “Hay que empezar a pensar cuánto plástico podemos quitar. Hemos rediseñado nuestars bandejas, reemplazando el tecnopor por PET, porque hay que recordar que Wong fue el primer supermercasdo de dejar de lado el tecnopor en el 2018″.

Durante la pandemia hemos alcanzado cifras alarmantes: en el Perú solo el 1% de todo el material reciclable se acopia de manera formal. “El resto llega a botadores, a riberas de ríos. Es muy importante la separación de desperdicios desde casa. Ahora podemos aprovechar el app Yo Reciclo del Ministerio del Ambiente, que nos muestra puntos de acopio para otro tipo de materiales (como electrónicos, residuos de aceite, etc.), que no tenemos idea cómo disponer de él”, agrega Roldán.

“El gran problema es que en nuestra zona no sentimos el cambio climático y no nos preocupamos por él, aunque sus efectos ya son evidentes en otros lugares del mundo. Del mismo modo pasa con la basura: no sacamos la basura si no sentimos que huele mal. Pero si seguimos acumulando, va a ser más difícil disponer de ella. Eso es lo que nos está pasando como sociedad”, recalca Rodríguez.