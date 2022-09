Luego de las filtraciones masivas de GTA VI y Diablo IV, se dejó en evidencia que la industria de los videojuegos es vulnerable a estos fenómenos con frecuencia.

Luego de que GTA VI sufriera una escandalosa filtración de imágenes, seguramente recuerdas que no es el primer caso en la industria. Algunos títulos que eran muy esperados, como The Last of Us 2, no pudieron guardar también sus secretos y su contenido llegó al público antes de lo planeado. Aquí te mostramos 11 filtraciones de videojuegos que pusieron al internet de cabeza.

1. The Last of Us 2

En mayo de 2020, un grupo malicioso filtró importantes detalles de la trama de la secuela de The Last of Us, con videos de gameplay e imágenes de los sucesos. La expectativa era muy alta para el juego, por lo que la filtración pudo haber afectado su popularidad. No obstante, al ser lanzada la secuela, se convirtió en otro gran éxito.

2. DLC de Starcraft 2

Un hacker filtró la cinemática completa del primer DLC de Starcraft 2, llamado Heart of the Swarm. Lo increíble es que fue una semana antes de su lanzamiento en 2010 pero dos años antes de que la expansión fuese publicada.

3. Fallout 4

El medio Kotaku se hizo acreedor de documentos de Fallout 4 antes de que sea terminado. Reveló que el juego se situaría en Boston y que el personaje principal por primera vez tendría voz. Sin embargo, Bethesda eliminó a Kotaku de su lista de medios y no volvió a declarar para el medio ni compartirles juegos.

4. Half-Life 2

En 2003, cuando la seguridad en la industria era menor, Valve se vio hackeado por el alemán Axel Gembe, quien robó y filtró el código beta de Half-Life 2 antes de su lanzamiento. Valve se dio cuenta de la catástrofe y decidió retrasar el juego para el año siguiente, lo cual le costó US$250 millones. Por su parte, Gembe fue arrestado en 2004.

5. Super Smash Bros.

En 2014, la organización estadounidense que regula la clasificación de edades de videojuegos, la ESRB, cometió un error y reveló imágenes de todos los personajes y contenido del nuevo Super Smash Bros. Al inicio, los usuarios se mostraron escépticos a que la data fuera real, pero cuando salió el videojuego resultó ser casi idéntico.

6. Gears of War 3

Gears of War 3 (foto: captura)

A solo unos meses de ser lanzado, en julio de 2011, una versión sin terminar de Gears of War 3 apareció en sitios web de torrents y recorrió el internet sin demora. Lo más lamentable para Epic Games es que el juego fue muy criticado por baja calidad. La compañía tuvo que reafirmar que ese no sería el estado final del título.

7. GeForce Now

En 2021, un desarrollador ucraniano logró acceso a la base de datos de Nvidia y su servicio de juegos en la nube, GeForce Now. La base de datos incluía una larga lista de juegos, incluidos Kingdom Hearts IV y Street Fighter 6, a lanzarse bajo el formato pero, en su momento, los usuarios no pensaron que sería información real. La filtración afectó a varias empresas como Capcom y Square Enix y, dada la sorpresa, resultó ser verdadera.

8. Mass Effect 3

Esta filtración no fue por un hacker, sino por error humano. En 2011, un miembro de Microsoft obtuvo una beta interna de Mass Effect 3 y la subió a Xbox Live. Rápidamente fue aprovechado por los jugadores. Sin embargo, lejos de retractarse, la desarrolladora BioWare decidió usar el feedback de los usuarios para afinar el título antes de su lanzamiento.

9. Cyberpunk 2077

Los desarrolladores del juego fueron víctimas de ransomware cuando, tras el lanzamiento de Cyberpunk 2077, el código fuente fue robado por hackers. El grupo criminal HelloKitty tomó responsabilidad del hecho y afirmó haber intentado vender el código por la dark web.

10. Yakuza 6

En 2018, SEGA había compartido una demo en la PlayStation Store de Yakuza 6. Sin embargo, los usuarios se dieron cuenta que esta “demo” pesaba casi 40 GB. Al jugarlo, resultó ser el juego completo de Yakuza 6 compartido por un empleado de SEGA. La compañía logró eliminar la demo falsa, pero tuvo que retrasar el lanzamiento oficial del juego por un mes más.

11. Capcom

Capcom también fue víctima de ransomware cuando un grupo de hackers entró a un servidor de backup de la empresa y robó más de un terabyte de información de juegos no anunciados, incluidos varios Resident Evil. Capcom decidió no pagar la recompensa de US$11 millones y pronto internet estuvo lleno de documentos, versiones de desarrollo y más.