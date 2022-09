El mundo de las redes sociales es cambiante. Ya atrás quedaron las redes de primera generación como Facebook, que ha visto menguar su público considerablemente. Instagram, propiedad de Meta como Facebook, aún mantiene su atractivo entre los jóvenes, sin embargo, es TikTok la preferida por el 38% de quienes hoy popularmente conocemos como centennials, los primeros “nativos digitales”. Asimismo, es considerada la tercera red social en la cual el 17% de peruanos subió videos en los últimos 30 días.

En parte, una de las razones del declive de Facebook y el auge de Instagram y, sobre todo TikTok, entre los más jóvenes es que aquel primero dejo de ser un lugar atractivo para este grupo etario, debido a que cada vez más personas mayores empezaron a estar activos. Se perdió la exclusividad. Los más jóvenes usan distintos códigos de comunicación y no les gusta ser observados, juzgado ni criticados. Siempre las generaciones más jóvenes van a buscar diferenciarse, tener un lugar propio para ellos.

Hoy por hoy, no es tan fácil encontrar a un chico de 17 años que tenga cuenta de Facebook y, si es que sí la tiene, mayormente solo es para “cumplir”, para poder acceder a alguna clase del colegio o la universidad o para tener a su familia agregada.

Cómo funciona TikTok

Música en tendencia y hashtag son la clave para entender esta red social. Gracias a estos elementos, los videos que realizan los usuarios pueden llegar a viralizarse y conseguir millones de visualizaciones.

Los jóvenes aprovechan todas las herramientas mencionadas –y algunas otras más– para publicar videos con su música favorita. En algunos de ellos realizan coreografías frente a la cámara, también hacen videos humorísticos, imitaciones con fragmentos de otras grabaciones de audio extraídos de programas de televisión, tutoriales o videos de conocimiento o graban bromas con familiares o amigos. Incluso a veces se graban a sí mismos explicando algún pensamiento o reflexión.

En el caso de nuestro país, según los datos del estudio anteriormente citado, entre los principales temas que prefieren ver los peruanos en esta red social, destaca en primer lugar los videos relacionados a películas con un 37%, seguido por los musicales, shows y videoclips con un 30%. En tercer lugar, el 28% de los encuestados encuentra interesantes los referentes a humor, el 27% sobre instrucciones o de tutoriales y el 26% de los usuarios es aficionado a los videos de animes.

Pero ¿qué es lo que la hace tan atractivo a TikTok para este grupo de adolescentes y jóvenes?

La miel de la fama

“Yo creo que hay muchos factores. Por un lado, siempre hay un factor por supuesto de moda y tendencia, un efecto de bola de nieve. Si mis amigos lo tienen yo también lo tengo y, en consecuencia, el grupo de usuarios va creciendo”, señala a El Comercio Antonio Espinoza, docente de la carrera de Comunición y Publicidad de la Universidad Científica del Sur (USC).

“Pero también la misma plataforma de TikTok, por el tipo de contenido que ofrece, es muy atractiva para los más jóvenes. Esto es así porque no es una plataforma tan compleja como como Instagram, que tiene por ejemplo fotos, videos, reels o Instagram TV. TikTok es mucho más sencillo, tú ingresas y de arranque comienzas ya a ver los videos. A veces se la ha llamado como la plataforma del ‘scroll’ infinito, ya que uno va desplazando y desplazando la pantalla y sigue viendo contenido”, añade el especialista.

De acuerdo al comunicador, algo muy interesante es que, a diferencia de Instagram, en donde se priorizan los contenidos de las personas que seguimos (Amigos), TikTok nos permite un contacto con personas que no necesariamente seguimos. Esto causa que los videos se viralicen mucho más rápido.

“Algo que también hace que a los centennials les guste mucho TikTok es esa posibilidad de ellos mismos no solamente consumir contenidos, sino también de crear contenidos y que esos contenidos lleguen a más personas, no solamente a sus amigos, como pueden pasar en otras redes. Da cierta exposición y la posibilidad de volverse influencer. Digamos es la miel de la fama”, señala.

Por otro lado, los videos que se generan suelen ser cortos, de tan solo unos segundos, se graban desde el celular y se editan desde la misma app. Además, se pueden combinar con música y añadirles infinidad de filtros y efectos. De este modo, los menores solo necesitan un teléfono móvil con cámara y conexión a Internet para compartir sus creaciones.

Esa sencillez para producir contenido es un atractivo primordial para los que utilizan la plataforma. Al contrario de lo que pasa en Instagram, en donde el mejor contenido es el que tiene mayor estética y producción –y, por lo tanto, es más complejo de lograr–, en TikTok basta grabar un video muy sencillo para tener éxito.

“TikTok es mucho más sencillo también en la producción de contenidos en los videos. De hecho, hay personas que simplemente agarran la cámara de su teléfono, graban un par de segundos colocando un texto encima y ya está. Prevalece ese tipo de contenidos sencillo –amateur diríamos– en contra de la profesionalización de Instagram y YouTube”, comenta el docente.

La plataforma del impacto en primer plano

Es impresionante como videos de tan solo cinco o diez segundos puedan tener millones de visualizaciones en TikTok. Y no siempre lo que se ve es contenido tan creativo, sino que se hace creativo o atractivo precisamente porque es muy corto, explica a este Diario Cristhian Palomino, comunicador y creador de la cuenta “El chico de las noticias”, en la cual informa los acontecimientos más importantes del país siguiendo la línea de los videos breves, al mismo estilo de un micronoticiero. Su cuenta al momento tiene 1.8 millones de seguidores.

“Creo que TikTok es una aplicación que ha entendido que a los jóvenes les gusta la inmediatez, lo ‘light’, lo instantáneo, lo resumido, lo preciso, lo efectivo, lo viral. Y en base a esos condimentos o características ha emplazado a los creadores de contenido a entender que los videos mientras más cortos más efectivos son, más se van a visualizar y más se van a viralizar. Entonces se apunta hacia el público totalmente ‘light’, que no es que no tenga tiempo, sino que no le gusta esperar, quiere las cosas rápido y de una manera atractiva. Justamente esto ha hecho que los creadores en los primeros segundos del video, pueda capturar la atención con un mensaje impactante o con una imagen sorpresiva o arrolladora. TikTok ha entendido plenamente que estamos en la época del impacto en primer plano”.

Desde su experiencia como creador de contenido Palomino considera que gracias a TikTok muchas personas han entendido que se pueden hacer virales en esta plataforma, se han dado cuenta de que, si son constantes, pueden llegar a capturar a una gran cantidad de público y ese, justamente, es el gran atractivo de la red social: “tienes las mismas chances de cualquier otro mortal”. Todo esto ha hecho que las personas se tomen en serio este trabajo.

“Veo a compañeros y colegas que graban tiktoks todo el día, como es mi caso. Al día puedo grabar, de repente, siete u ocho videos, incluso diez, porque no es necesario hacer algo tan producido ni tan decorado, simplemente tiene que ser efectivo. Ya cada quien ve si es responsable con su contenido, pero este factor de viralidad que te ofrece TikTok definitivamente engancha a cualquier persona. Al ver que un video tuyo es tan visto por la audiencia genera ese ímpetu de querer lograrlo más veces. Y me he dado cuenta que la plataforma es muy sabia en ese sentido, es muy hábil, al creador lo empieza a enamorar viralizando sus videos para que él se quede generando más, imagino que tiene alguna especie de mecanismo que identifica el accionar el comportamiento de quien recién ingresa a su plataforma”, reflexiona.

Contenido snack

Hoy en día según Espinoza, desde el lado de la academia, hay investigaciones en medios que proponen que nosotros consumimos fragmentos de contenidos de cultura, lo que el teórico de la comunicación Carlos Alberto Scolari ha llamado la cultura snack, es decir, contenidos muy breves.

Es parte de lo que ya se venía detectando hace muchos años. El consumo de contenido de hoy en día en Internet y en redes sociales es muy ligero y corto.

Según un informe interno de Google mencionado por TechCrunch, la compañía ve a TikTok como una amenaza, ya que los usuarios más jóvenes ahora recurren a menudo a aplicaciones como Instagram y TikTok para realizar búsquedas en lugar de la búsqueda de Google o Maps.

De acuerdo a un estudio de la Oficina reguladora de las comunicaciones del Reino Unido, las tres principales fuentes informativas (y no solo de entretenimiento) de los jóvenes y adolescentes son Instagram, TikTok y YouTube.

“Por un lado, sí hay una búsqueda quizás más superficial de información, ya atrás quedó esa generación que buscaba en enciclopedias o en Google y Wikipedia. Yo creo que por un lado hay cierta desconfianza de la generación de jóvenes a informarse de los grandes medios, a veces prefieren informarse a través de otra persona, y en este caso la facilidad que les da TikTok es encontrar contenido muy variado”, puntualiza Antonio Espinoza.

“Sin embargo, hay que tener en cuenta también que hoy en día hay personas que se han volcado a explicarle a esta generación muchos temas de manera más sencilla. La forma en la cual los más jóvenes buscan entender ciertos temas, desde cómo instalar una aplicación, cómo manejar un carro o cómo alimentarse, es a través de otros usuarios como ellos en el formato de TikTok: corto, con imágenes que transitan de forma muy rápida y con un audio en tendencia”, agrega.

El docente de la UCS considera que unas de las ventajas de TikTok es que es una red que permite estar en contacto con ese tipo de generaciones, así como aprender a hablarles en su idioma. Es posible aprovechar esta red como espacios para educar. Es un nicho importante asimismo para las marcas e incluso para los políticos que quieran llegar a los centennials.

Cristhian Palomino, por su parte piensa que “TikTok como la mayoría de plataformas o, para ser más general incluso, como la Internet es un arma de doble filo, en el que la persona que tiene capacidad de discernir, de quedarse con lo realmente importante o efectivo, van a encontrar en la plataforma un respaldo interesante en cualquier rubro, sea el musical o en cualquier arista de los temas de su interés”.