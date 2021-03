Horizon Zero Dawn y nueve videojuegos más son los próximos títulos de Sony que se podrán canjear de manera gratuita para todos los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 a partir del 19 de abril hasta el próximo 14 de mayo.

Esta promoción llega gracias a la campaña Play at Home, iniciativa de Sony que busca incentivar al público a jugar videojuegos y quedarse en casa. Para marzo tuvimos a Ratchet and Clank, juego lanzado en 2016 que todavía se puede reclamar hasta el 31.

Como se recuerda, en 2020 Sony regaló títulos como Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey para los usuarios de PS4. Ahora, la iniciativa Play at Home está de vuelta hasta junio de 2021.

¡Actualización de #PlayAtHome! PlayStation te ofrece 10 juegos gratuitos que puedes descargar esta temporada, como gemas independientes para PS4, juegos de PS VR y Horizon Zero Dawn.



Para quien no lo sepa, Horizon Zero Dawn es un videojuego de 2017 que pertenece al género de acción / aventuras y cuenta con un mundo abierto lleno de dinosaurios robóticos y otros criaturas. Asimismo, dicho mundo se ubica en un futuro postapocalíptico en el que la humanidad ha vuelto a reunirse en clanes y aldeas.

La lista completa está compuesta por 10 videojuegos, cuatro de ellos requieren el uso del dispositivo de realidad virtual de Sony.

Abzu

Enter the Gungeon

Horizon Zero Dawn

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR)

La promoción se habilitará para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 19 de abril y estará disponible hasta el 14 de mayo .

Cabe resaltar que no requiere que cuentes con la suscripción PS Plus para canjear los juegos y una vez que los agregues a tu biblioteca, te los quedarás para siempre, así como pasó con Uncharted: The Nathan Drake Collection y Ratchet and Clank.

