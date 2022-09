El próximo lanzamiento de World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic ha paralizado los accesos a los servidores para jugar a la versión clásica del juego, World of Wracraft (WOW) Classic.

El estudio de videojuegos anunció la llegada de esta expansión a finales del pasado julio, cuando reveló que su lanzamiento oficial en todo el mundo se produciría el próximo 27 de septiembre a las 00:01 horas (hora española).

Entre algunas de las características del título que anunció entonces destacan la introducción de dos nuevas zonas del juego en Rasganorte, la Tundra Boreal o el Fiordo Aquilonal, así como la posibilidad de desbloquear de desbloquear logros como recompensas para los jugadores.

Hace unos días, sin embargo, Blizzard indicó que ya estaba disponible el parche preliminar del videojuego, con el que los jugadores podían “crear su primera clase héroe, el caballero de la Muerte, emprender el camino del escriba con la nueva profesión de inscripción” y acceder a una serie de nuevas actualizaciones.

En ese momento, Blizzard también dispuso un calendario en el que señaló cuáles serían las fechas destacadas de cara al futuro lanzamiento del videojuego. Entre ellas, el evento de zombis de la Plaga y la invasión de las fuerzas de esta facción de no-muertos.

Sin embargo, al poco de dar a conocer el lanzamiento del parche preliminar de Wrath of the Lich King y los reinos de nuevo comienzo, varios usuarios del videojuego han acusado problemas y retrasos en los accesos a los servidores de WoW Classic.

Esto se debe a que, para acceder a la expansión del juego, deben iniciar sesión en la versión Classic y, a continuación, acceder a las funcionalidades disponibles de WoW: Wracraft of the Lich King Classic.

Al parecer el problema se ha detectado en dos tipos de servidores presentes en el videojuego, tal y como puntualiza VG247 en base a una serie de comentarios de los jugadores de WoW publicados en Reddit.

Los primeros servidores que habrían experimentado errores de carga sería los que albergan a la gran mayoría de los usuarios, esto es, los que están en funcionamiento desde 2019, fecha de lanzamiento de Classic.

No obstante, los servidores más nuevos (Fresh) tampoco están funcionando correctamente y han provocado colas de hasta cinco horas de espera. Asimismo, este error habría provocado la transferencia automática de servidores, puesto que algunos jugadores han sido redirigidos a otros de menor popularidad.

Este medio recuerda que Blizzard ofrece transferencias gratuitas a servidores de esta categoría para evitar el colapso de los más populares. Sin embargo, estos intercambios pueden fomentar el desequilibrio de facciones o grupos aliados de WoW.

Así lo demuestra Ironforge Pro, una página web que rastrea la división entre la facción de la Horda y la de la Alianza en servidores diferentes, en la que se han advertido desequilibrios entre Gehenas y Benediction para jugadores de la Unión Europea.

Asimismo, VG247 ha indicado que algunos jugadores han hecho trucos para acceder a los servidores más populares y evitar los de menor tamaño iniciando la sesión horas antes de ponerse a jugar.