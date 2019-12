Un nuevo mes significa un catálogo renovado de videojuegos. Tras los lanzamientos de Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order y Pokémon Espada y Escudo en noviembre, diciembre nos brinda la última tanda de juegos del año.

En ese sentido, hemos preparado una lista en la que podrás encontrar los nombres que se estrenan en diciembre y que estarán disponibles para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y PC. También encontrarás información sobre su precio y otros datos.

A continuación, los cinco videojuegos más esperados de diciembre.

►Halo: The Master Chief Collection

Fecha de lanzamiento: 3 de diciembre

Género: Acción

Precio: S/.69,90

Plataformas: PC (a través de Steam)

Halo aterriza a PC a través de The Master Chief Collection. Este pack incluye Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST y Halo 4. Entre las novedades nos encontramos con la posibilidad de jugar a una resolución de 4K a 60 FPS (dependiendo de la potencia de cada PC). Asimismo, el multijugador de cada juego estará activado, lo que nos asegura más de 120 mapas.

►Alien: Isolation

Fecha de lanzamiento: 5 de diciembre

Género: Terror / Horror de supervivencia

Precio: US$ 35,99

Plataformas: Nintendo Switch

Uno de los mejores videojuegos de la franquicia Alien estrena en Nintendo Switch este 5 de diciembre. Alien: Insolation es un título de terror y horror de supervivencia que se lanzó en octubre de 2014 para PS3, PS4, XB1, XB360 y PC. Ahora es el turno de la consola híbrida.

Sobre la trama, tomaremos el papel de Amanda, la hija de Ellen Ripley, quien tendrá la misión de averiguar qué ocurrió con su madre que desapareció hace más de 15 años.

►Darksiders Genesis

Fecha de lanzamiento: 5 de diciembre

Género: Acción/ventura - Hack and slash

Precio: S/. 73,95

Plataformas: PC / Stadia

La precuela del clásico Darksiders que estrenó en 2009. Este Darksiders Genesis es un juego de acción y aventura (o también hack and slash) y estará disponible para PC y Stadia este 5 de diciembre, mientras que llegará a PS4, XB1 y Switch el 14 de febrero del 2020.

Además, nos pondremos en los pies de Lucha o Guerra, dos de los cuatro Jinete del Apocalipsis.

►Ancestors: The Humankind Odyssey

Fecha de lanzamiento: 6 de diciembre

Género: Supervivencia

Precio: US$ 46,90

Plataformas: PS4 / Xbox One

El último trabajo de Patrice Désilets, uno de los desarrolladores originales de la franquicia Assassin’s Creed, y primero desde el lanzamiento de Assassin’s Creed.: Brotherhood (2010). Se trata de Ancestors: The Humankind Odyssey, un videojuego de supervivencia que retrata la evolución de la humanidad hace más de 10 millones de años. La versión para PC estrenó a mediados de agosto y el 6 de diciembre hará lo mismo para PS4 y XB1.

►Detroit: Become Human

Fecha de lanzamiento: 12 de diciembre

Género: Aventura gráfica

Precio: US$ 24,99 en precompra

Plataformas: PC (a través de Epic Games)

¿Oíste sobre Heavy Rain o Beyond Two Souls? Pues Detroit: Become Human comparte mucho con ellos, como el equipo desarrollador (Quantic dream), el género de aventura gráfica o las mecánicas de jugabilidad. Este videojuego se estrenó como exclusivo de PS4 el 25 de mayo de 2018 y tras más de un año de espera, el título llegará a PC.

Por otro lado, dependiendo de nuestras elecciones podremos ver un final u otro.

