Momochi, el jugador de Street Fighter que renuncia a premios de miles de dólares

Yusuke Momochi, más conocido en el mundo de los videojuegos de pelea como 'Momochi', renuncia de forma voluntaria a premios de miles de dólares. Esto debido a que el jugador de Street Fighter V está en contra del sistema JeSU, federación privada que es parte de una ley japonesa que limita las ganancias de los jugadores profesionales de eSports.

El nacido en Tokio de 33 años es uno de los pro-players de Street Fighter más reconocidos en la escena competitiva del videojuego, en su haber cuenta con dos títulos EVO. Su más reciente conquista fue el Asia Premier, evento que se realizó durante el Tokyo Game Show 2019.

En teoría, el japonés se debió ganar US$20.000, no obstante, como apunta Fighting Zone, solo se le permitió llevarse a casa la cifra de US$900, el 22% del total. Pero, ¿por qué tal diferencia?

El sistema JeSU, la razón por la que los jugadores de eSports dejan de ganar miles de dólares en premios

En Japón, solo pocos deportistas electrónicos que consigan premios mayores a US$900 (cerca de 3.000 soles) se los pueden quedar en su totalidad. Para ser uno de ellos, los pro-players deben ser parte del sistema JeSU, una federación privada que decide quiénes están calificados o no para ser profesionales mediante la entrega de licencias.

Esto se debe a que en el país del Sol naciente existen diversas leyes que relacionan a los eSports con los juegos de apuestas (consecuentemente, con la ludopatía). De esta forma, los jugadores que no están adscritos al sistema JeSU y que no cuenten con una licencia, no podrán ganar más de los US$900 mencionados.

'Momochi' ganó el Asian Premier de Street Fighter V, con esto sumó 1.000 puntos en la tabla de clasificación del Capcom Pro Tour. (Captura de pantalla) Agencias

'Momochi' -recordado por ser el campeón del EVO Japan 2019- ha dejado de ganar una cuantiosa cantidad de dinero en distintos certámenes debido a la regulación japonesa. Por ejemplo, en el evento eSports antes mencionado, el EVO Japan 2019, 'Momochi' debió llevarse US$13.800; sin embargo, solo se hizo con la cifra de US$900.

A raíz de esto -y como forma de protesta frente al sistema JeSU y a las leyes japonesas- el nipón renuncia voluntariamente a los premios que le corresponde.

DATO:

​El Asia Premier es un torneo de Street Fighter V que brinda 1.000 puntos para la tabla de clasificación del Capcom Pro Tour. Gracias a su victoria, 'Momochi' se encuentra dentro del Top 5 a nivel global, por lo que ya aseguró su presencia en el próximo campeonato mundial de Street Fighter, el cual se desarrollará en diciembre.

