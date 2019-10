En los últimos días se vio un supuesto diseño de la PlayStation 5; ahora, continuando con los rumores, una tienda europea filtró por error el precio que habría de tener la consola de Sony.

Para sorpresa de muchos, la PlayStation 5 costaría 500 euros, aproximadamente 560 dólares.

PlayStation 5 | Este fue el precio de lanzamiento de las anteriores consolas de Sony

Como se recuerda, su antecesora -la PS4- costó el día de su lanzamiento US$ 400, mientras que la PlayStation 3 estuvo en precios de US$ 500 y US$ 600.

No obstante, hay que tomar con pinzas esta información, ya que tan solo es una filtración. Además, la tienda ProGamingShop -de origen eslovaco- adelantó que la PlayStation 5 estará disponible a partir del 4 de diciembre de 2020, fecha en que coincide con el lanzamiento de la PlayStation 1 en 1994.

Novedades de la PlayStation 5

La consola de próxima generación de Sony se llamará PlayStation 5 y se lanzará a finales de 2020. Esta plataforma, dentro de sus novedades confirmadas, presentará un nuevo hardware, renovado control Dualshock 5, tecnología ray-tracing, retrocompatibilidad con juegos de PS4 y más.

►Apartado técnico de última generación

El CPU -el procesador principal para todas las actividades- de la PlayStation 5 será un AMD Ryzen de tercera generación con ocho núcleos de la arquitectura Zen 2 de 7nm. Mientras que la GPU -unidad de procesamiento gráfico- será parte de la familia Radeon Navi.

►Audio 3D

PlayStation 5 llevará un nuevo chip de audio 3D personalizado que, según las palabras del propio Cerny, va a “redefinir el sonido que se puede hacer en un videojuego”.

La PlayStation 5 tendría un precio similar al de su predecesora el día de su lanzamiento (Foto: PlayStation 5)

►Unidad de estado sólido (SSD)

En abril pasado, Sony adelantó información sobre la unidad de almacenamiento que tendrá la PS5. Ahora, han vuelto aprovechar la oportunidad para agregar que no solo importa la velocidad de un SSD, sino la eficiencia de este. "Si miras un juego como Marvel’s Spider-Man, hay algunos datos duplicados hasta 400 veces en el disco duro”, afirmó Cerny. Ahora, gracias a la unidad de estado sólido, se maximizará el rendimiento de la memoria de la PS5.

►Nuevo mando Dualshock 5

Una de las últimas novedades que tenemos de la PS5 es que incluirá un mando Dualshock 5 renovado, aunque el nombre del control no está confirmado, por lo que podría cambiar. Ya se sabe que los gatillos (botones L2 y R2) tendrán un mejor resistencia.

El mando de la PS5 se renovará. (Foto: Pixabay)

►Retrocompatibilidad con juegos de PS4

Los títulos de la PS4 que hayamos comprado los podremos usar en la nueva PlayStation 5. A esto se le conoce como retrocompatilibidad y se dará mediante la lectora de discos físicos que mantendrá la PS5 o digitalmente, en el caso de que los tengamos en la biblioteca.

DATO:

Sony confirmó que la PS5 se estrenará a finales de 2020.

