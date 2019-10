Es oficial: la esperada consola de nueva generación de Sony se llamará PlayStation 5 y llegará a finales de 2020. La información la confirmó Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, mediante un post en el blog de PlayStation. Sumado a esto, también se informó que veremos un renovado mando Dualshock 5.

Asimismo, la revista norteamericana Wired pudo conversar con Jim Ryan y Mark Cerny, el arquitecto de la PS5. En la entrevista, los ejecutivos de Sony explicaron más detalles sobre la consola.

Como se sabe, en abril pasado Cerny fue el encargado de dar los primeros datos sobre la PS5. Desde entonces, no hubo mucha publicidad por parte de los japoneses. Sin embargo, ya se sabe que entre las novedades nos toparemos con el trazado de rayos, un nuevo mando, una unidad de estado sólido y un hardware potenciado por equipos de AMD.

A continuación, hemos recopilado las principales características confirmadas de la nueva PlayStation 5 de Sony:

►Apartado técnico de última generación

El CPU -el procesador principal para todas las actividades- de la PlayStation 5 será un AMD Ryzen de tercera generación con ocho núcleos de la arquitectura Zen 2 de 7nm. Mientras que la GPU -unidad de procesamiento gráfico- será parte de la familia Radeon Navi.





La PlayStation 5 de Sony tendrá lo último en hardware para mostrarnos un mayor realismo. (Foto: Naughty Dog)

Además, los trazados de rayos estarán presentes en la PS5. Esta tecnología se basa en la simulación de los rayos solares en tiempo real, lo que aumenta significativamente la calidad y realismo de las imágenes. Actualmente, este tipo de algoritmo se ha empezado a aplicar en el terreno de los videojuegos. No obstante, es común en el sector de las películas.

“Existe la aceleración del trazado de rayos en el hardware de la PlayStation 5″, aseguró Cerny para Wired.

►Fecha de lanzamiento fijada para finales de 2020

Una buena noticia para los amantes de los videojuegos, la PlayStation 5 estará disponible a nivel mundial a finales de 2020. Por el momento no hay una fecha exacta de lanzamiento, pero podría ubicarse entre noviembre y diciembre del otro año. A su vez, el estreno de la videoconsola de Sony coincide con el de la Xbox Scarlett, plataforma de la rival Microsoft, la cual también estará lista a finales de 2020.

►Audio 3D

PlayStation 5 llevará un nuevo chip de audio 3D personalizado que, según las palabras del propio Cerny, va a “redefinir el sonido que se puede hacer en un videojuego”.

Para él, la evolución del audio en PS3 y PS4 no fue la adecuada. “Como jugador, he estado un poco frustrado por que el audio no cambie tanto entre PS3 y PS4. Con la nueva consola el sueño es mostrar cómo cambia drásticamente el sonido cuando se aplica mucha potencia de hardware en él”.

►Unidad de estado sólido (SSD)

En abril pasado, Sony adelantó información sobre la unidad de almacenamiento que tendrá la PS5. Ahora, han vuelto aprovechar la oportunidad para agregar que no solo importa la velocidad de un SSD, sino la eficiencia de este. "Si miras un juego como Marvel’s Spider-Man, hay algunos datos duplicados hasta 400 veces en el disco duro”, afirmó Cerny. Ahora, gracias a la unidad de estado sólido, se maximizará el rendimiento de la memoria de la PS5.

Aunque, se agregó que la instalación de los videojuegos será obligatoria. “En lugar de tratar los juegos como un gran bloque de datos, estamos permitiendo un acceso más preciso a los datos”, dice el norteamericano.

►Nuevo mando Dualshock 5

Una de las últimas novedades que tenemos de la PS5 es que incluirá un mando Dualshock 5 renovado, aunque el nombre del control no está confirmado, por lo que podría cambiar. Ya se sabe que los gatillos (botones L2 y R2) tendrán un mejor resistencia.

¿Y cómo afecta esto a la partida? Así lo explica Sony en su blog: “Incluso podrán sentir una variedad de texturas muy diversa cuando piloteen a través de campos de pasto o si el vehículo corre por encima del barro”.

Otro detalle sobre el DS5 es que contará con un conector tipo USB-C, el cual facilitará cargarlo con el cable del teléfono celular del usuario. Así como motores de vibración mejorados y un altavoz más fuerte.

El mando de la PS5 se renovará. (Foto: Pixabay)

►Retrocompatibilidad con juegos de PS4

Los títulos de la PS4 que hayamos comprado los podremos usar en la nueva PlayStation 5. A esto se le conoce como retrocompatilibidad y se dará mediante la lectora de discos físicos que mantendrá la PS5 o digitalmente, en el caso de que los tengamos en la biblioteca.

Asimismo, como anticipamos, la lectora de discos no se eliminará y estará presente en la PS5. Esta -además de permitirnos jugar- nos permitirá reproducir Blu-rays en 4K (formato base de los juegos de la próxima consola).

►PlayStation VR compatible con PS5

La PS5 tendrá soporte para los visores de realidad virtual de PlayStation VR.

(Foto: Reuters)

►Precio

Por el momento se desconoce la fecha exacta o los títulos que estarán presentes cuando se estrene la PS5. Sin embargo, según algunos analistas, la plataforma de videojuegos de Sony podría costar entre US$400 o US$500.

