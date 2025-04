Sony y Sucker Punch anunciaron la fecha de salida “Ghost of Yōtei”, la esperada secuela de su críticamente aclamado título “Ghost of Tsushima” (2020). Es así que aficionados de las historias de samuráis y ninjas ambientadas en el antiguo Japón tendrán que esperar hasta el 2 de octubre para esta nueva entrega de la saga.

Ambientada en 1603 - 329 años después del anterior juego -, los sucesos de “Ghost of Yōtei” ocurren en la isla de Hokkaido, donde la guerrera Atsu se convierte en un nuevo ‘Fantasma’ para vengarse de la muerte de su familia.

Junto al anuncio de la fecha de lanzamiento, los desarrolladores también revelaron un nuevo tráiler del juego, que da más detalles de la historia de Atsu.

“Hace dieciséis años, en el corazón de Ezo (llamado Hokkaido en la actualidad), una banda de forajidos conocida como los Seis de Yōtei le arrebató todo a Atsu. Mataron a su familia y la dieron por muerta, clavada a un ginkgo en llamas frente a su casa. Pero Atsu sobrevivió. Aprendió a luchar, a matar y a cazar, y tras años de ausencia ha regresado a su hogar con una lista de seis nombres: La Serpiente, El Oni, La Kitsune, La Araña, El Dragón y Lord Saito”, dice la descripción oficial del juego. “Uno a uno, los persigue para vengar a su familia, armada con la misma katana que utilizó para clavarla a aquel árbol en llamas hace tantos años. Pero aunque la historia de Atsu comienza con la venganza, descubrirá que hay algo más en su viaje. Mientras explora Ezo, Atsu conocerá a aliados insólitos y forjará conexiones que le ayudarán a encontrar un nuevo propósito.”

Las pequeñas muestras del juegos muestran que el núcleo de jugabilidad sigue siendo el mismo, manteniendo la cámara en tercera persona y mezclando la exploración de una amplia - y hermosa - región con secuencias de acción y sigilo.

“Ghost of Yōtei” llega en un año muy dichoso para aquellos aficionados del antiguo Japón, con el lanzamiento de videojuegos como “Assassin’s Creed: Shadows” - que calificamos de excelente - y el relanzamiento de “Rise of the Ronin” en PC - también muy bueno-, juegos que coincidentemente nos dejarán explorar diferentes etapas del país del ‘Sol Nasciente’.

Narrativamente, “Ghost of Yōtei” y “Assassin’s Creed: Shadows” comparten bastante de su fuente histórica, con ambos enfocándose en protagonistas femeninas cuyas familias han sido asesinadas por misteriosos grupos de forajidos, pero en el caso de “Shadows” este se enfoca en los últimos años del turbulento período Sengoku y la provincias centrales de Kansai, en el centro de Japón. Mientras tanto, “Yōtei” nos lleva a una periferia como Hokkaido en 1603, mismo año en que se establece el shogunato Tokugawa que unificó permanentemente al país, controlándolo por los siguientes dos siglos y medio.

“Ghost of Yōtei” será lanzado exclusivamente en el PlayStation 5 el 2 de octubre, aunque cabe esperarse que llegue a PC tiempo después, como ha pasado con otros videojuegos creados por estudios propiedad de Sony.