Steam, la tienda digital de videojuegos más popular del mundo, retiró de su catálogo en Canda a “No Mercy”, un título criticado por promover la violencia sexual contra las mujeres que fue lanzado el pasado 22 de marzo.

El juego, descrito como una novela visual para adultos, ponía al jugador en el papel de un hombre que agrede sexualmente a las mujeres de su familia tras la infidelidad de su madre.

Poco después de su salida, el juego reunió las críticas de muchos, y un pedido por desaparecerlo del catálogo de Steam reunió casi 70 mil firmas en Change.org.

“Este juego anima a los hombres a ‘poseer’ y ‘someter’ a las mujeres. La violación y la humillación se presentan como castigos apropiados para las mujeres desobedientes. Se presenta a las mujeres como si desearan secretamente ser violadas”, afirma la petición, que también advierte que no hay una verdadera restricción para que menores de edad puedan jugarlo.

El juego también llegó al conocimiento del gobierno británico, con el secretario tecnológico de Reuino Unido, Peter Kyle, expresando su profunda preocupación por el juego en una entrevista televisiva, a la par que exigía que este desapareciera de la plataforma.

“No Mercy” también ha desaparecido de la versión de Steam de Latinoamérica.

El sitio especializado en videojuegos Kotaku reportó que los desarrolladores de “No Mercy”, Zerat Games, defendieron su trabajo al señalar que si bien el incesto es “repugnante”, se trata de solo un juego y que cosas como la violación y la dominación másculina son populares fetishes para muchos.

“Entiendo perfectamente que para mucha gente estas cosas puedan ser repugnantes, pero durante el sexo, la gente debe hacer realmente lo que quiera, siempre que no haga daño a nadie”, señalaron “Si después de leer [nuestro comunicado] sigues creyendo que un juego así no debería haberse creado, te pedimos sinceras disculpas. Al mismo tiempo, nos gustaría que estuvieras un poco más abierto a los fetiches humanos que no hacen daño a nadie, aunque te puedan parecer repugnantes. Esto sigue siendo sólo un juego, y aunque mucha gente intente convertirlo en algo más, sigue siendo y seguirá siendo un juego”