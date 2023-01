Cada mes se agregan nuevos videojuegos a los servicios de PlayStation Plus. En ocasiones, Sony sorprende con juegos de alto calibre, como es el caso de este mes de enero con juegos como Dragon Ball FighterZ y Devil May Cry 5, además de algunos éxitos como Life is Strange.

Se renovó el catálogo de juegos de los servicios de PlayStation Plus Extra y Premium para enero de 2023. ¿Qué nuevos juegos hay disponibles? Aquí te lo contamos.

Nuevos juegos para PlayStation Plus Extra, Premium y Deluxe

A partir del 17 de enero, disfruta de los siguientes títulos incluidos en tu plan de suscripción.

Back 4 Blood (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Dragon Ball FighterZ (PS4)

(PS4) Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

(PS5) Life is Strange: Before the Storm (PS4)

(PS4) Life is Strange (PS4)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

Jett: The Far Shore (PS4, PS5)

Just Cause 4: Reloaded (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Just Cause 4 (PS4)

Omno (PS4)

Erica (PS4)

Syphon Filter 3 (PS1) (Juego clásico solo para PS Plus Premium)

Star Wars Demolition (PS1) (Juego clásico solo para PS Plus Premium)

Hot Shots Golf 2 (PS1) (Juego clásico solo para PS Plus Premium)

¿Te animas a suscribirte a PlayStation Plus? Aprovecha que hasta el 14 de enero los servicios están a un increíble descuento de hasta el 40% por un año.

Asimismo, recuerda que el plan más básico llamado Essential ofrece algunos juegos gratis mensualmente. Este mes, están disponibles Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 y Axiom Verge 2.