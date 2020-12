El personaje Sefirot de la popular franquicia Final Fantasy se une a Super Smash Bros. Ultimate como nuevo personaje jugable. El anuncio se dio en el marco de The Game Awards 2020, evento más conocido como los premios ‘Óscar’ de los videojueogs.

En el video de presentación se vio el mensaje ‘Diciembre 2020′, mes en el que debutaría el personaje en el popular videojuego de pelea de Nintendo.

Sefirot vs. Mario Bros. (Captura de pantalla)

Como se recuerda, a principios de octubre Nintendo confirmó que Steve y Alex de Minecraft formarían parte del catálogo de personajes jugables del popular videojuego Super Smash Bros. Ultimate.

Asimismo, Super Smash Bros. Ultimate es un exclusivo de la Nintendo Switch que salió a la venta a finales de 2018 y reúne a diferentes personajes del mundo de los videojuegos como Pokémon, Mario Bros, The Legend of Zelda, Street Fighter, Metal Gear, Banjo-Kazooie, etc.

