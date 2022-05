La presencia de los videojuegos de PlayStation en plataformas como PC y teléfonos móviles va en aumento, y se espera que a ellas llegue al menos la mitad de sus IP para el año 2025, siguiendo las previsiones de Sony.

El fabricante japonés ha expuesto este jueves en una sesión informativa los pilares que sustentan el crecimiento de su segmento de juegos y servicios de red, con las consolas PlayStation 4 y 5 en el centro de su negocio; nuevos vectores de crecimiento basados en servicios como PlayStation Plus, la generación de su casco de realidad virtual y la expansión de sus títulos propios a más audiencias.

La compañía planea realizar lanzamientos a gran escala, más allá de las consolas, a corto plazo. Así se recoge en los planes de la compañía para el cierre del año fiscal 2022 y del de 2025, que se ponen en perspectiva respecto a los resultados obtenidos en 2019.

Mientras que en 2019 el 90% del catálogo de juegos propios se destinó a PS4 y el 10% restante a PC, los datos de 2022 recogen que los lanzamientos para PS4 convergen con los de PS5 (40%), si bien a la nueva consola llega el torno al 35% de la producción de videojuegos en exclusiva.

De estos datos también se desprende el crecimiento en 2022 de los juegos para PC y dispositivos móviles, que suponen en torno al 20 y el 10%, respectivamente.

La PS5 es la consola de actual generación de Sony. / Sony

De cara a 2025, según las previsiones de Sony, el 50% de su ‘portfolio’ estará destinado a la consola PS5, alrededor del 30% a PC y el resto, un 20%, a dispositivos móviles. Esto indicaría que los lanzamientos de PS4 se irían eliminando gradualmente para 2025.

El presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha insistido en que los planes de futuro de la compañía van “más allá de la consola” para extenderse a más plataformas.

Estas, además de PC y móviles, son los dispositivos de realidad virtual (RV), los servicios en la nube y el metaverso. Gracias a ello, el fabricante nipón espera ofrecer mejores experiencias, a través del servicio de suscripción PS Plus, Discord y PlayStation Direct.

“Al expandirnos a PC, dispositivos móviles [...] y a los servicios en vivo, tenemos la oportunidad de pasar de estar presentes en un segmento muy limitado del mercado general de ‘software’ de juegos, a estar presentes prácticamente en todas partes”, ha comentado el directivo durante la presentación en declaraciones recogidas por Video Games Chronicle.

Ryan indicó después que la inversión en juegos para PC y ‘smartphones’ podría llevar a Sony a experimentar un “crecimiento significativo en la cantidad de usuarios” que juegan, disfrutan y pagan sus títulos.

Asimismo, en la presentación también se ha puntualizado que el crecimiento exponencial de sus ingresos se mantendrá gracias a los últimos lanzamientos para PC, como Horizon Zero Dawn, Days Gone y God Of War.

Horizon Forbidden West es uno de los últimos exclusivos de PlayStation. (Foto: Guerrilla Games)

Con ello ha señalado que de aquí a un futuro a corto plazo espera poder crear un equipo de codesarrollo de IP con líderes de la industria, extender sus franquicias a más jugadores y regiones, y adquirir mayor credibilidad y visibilidad.

Además, ha indicado que sus planes de crecimiento incluyen el establecimiento de una red de estudios y proyectos internos para la creación de nuevas experiencias enfocadas a los móviles y centrarse en la expansión multiplataforma.

INTERÉS POR EL DESARROLLO DE JUEGOS MÁS ALLÁ DE LA CONSOLA

Conviene recordar que el propio Ryan señaló en una entrevista concedida a principios del pasado año a GQ que Sony estaba optando por llevar las IP de PlayStation a una audiencia más amplia, una portabilidad a PC que estaría siento “bastante sencilla”.

Entonces, también aseguró que PlayStation planeaba llevar “una lista completa” de videojuegos de la consola para PC y, meses después, anunció la compra de un estudio especializado en optimizar títulos para estos equipos, Nixxes Software.

Hace unos meses Ryan también informó de cuáles eran los planes de la compañía de cara a llevar videojuegos a dispositivos móviles. Así, indicó que tenía la intención de llevar parte de su IP a los móviles.

“La tecnología móvil es solo una de las áreas que estamos explorando para llegar a millones de jugadores más allá de nuestras plataformas”, comentó al cierre de su año comercial, en marzo.