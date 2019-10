Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reveló que en la últimas cuatro décadas las poblaciones de vertebrados marítimos se redujeron en un 49%. En el mismo lapso, familias de peces como el atún, la caballa y el bonito, desaparecieron en un 74%; poniendo el riesgo la seguridad alimentaria de la población.

Además, en la actualidad, el 31% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, las cuales pueden recuperarse con un correcto manejo pesquero, según el Fondo para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO). De acuerdo con esta organización, se necesitan políticas que aseguren la sostenibilidad de la pesca, se reduzca la sobrepesca y se creen instrumentos para la evaluación de esta actividad.

Por su parte, la organización internacional Oceana, encargada de velar por la salud y biodiversidad de los océanos, afirma que en lo que va del siglo se ha registrado un incremento del 20% de las poblaciones pesqueras en estado de sobreexplotación. Asimismo, que en el Perú al menos 250,000 peruanos dependen de esta actividad para vivir.

Contaminación por plásticos

Además de los retos a los que se enfrenta la pesca, existen múltiples factores que necesitan ser estudiados como las consecuencias de la contaminación por plásticos.

La oceonógrafa Sara Purca advierte que no existe un metro de mar peruano que no esté contaminado por plástico. Actualmente hay alrededor de siete trillones de microplásticos invadiendo los océanos. Estas son partículas altamente cancerígenas que se desprenden de otros objetos sintéticos o que son directamente fabricados para uso cosmético. Si no se controlan, la ONU prevé que para el 2050 habrá más plásticos que peces en el mar.

Cabe destacar que el aporte de la ciencia y la tecnología es uno de los ángulos más importantes a debatir, ya que representan las soluciones que pueden ser eficaces siempre y cuando sean utilizadas adecuadamente y con la supervisión de entidades especializadas. Las políticas públicas necesarias de parte del Estado, también serán puntos a tratar.

Por ello, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) realizará el 10 de octubre el coloquio “Ciencia y Sociedad: El Mar Peruano” con la finalidad de promover un espacio de divulgación científica y poner al alcance de la ciudadanía información relevante sobre las problemáticas, investigación y políticas de conservación del océano, así como de actividades relacionadas con el mismo, como es la pesca.

