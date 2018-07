QLED 2018 | Características y precios de la nueva apuesta de Samsung en televisores

Samsung presentó el 10 de julio su nueva línea de televisores QLED 2018 en el Perú. Entre las características que destaca la marca sobre estos aparatos se encuentra el Ambient Mode, que permite mimetizar el aparato con la decoración del hogar.

"Cuando ves televisión, usas el televisor. Cuando no, el aparato te acompaña. Nuestros QLED te pueden acompañar utilizando los colores o tonos de tu pared, mimetizándose con ella", dice a El Comercio Carlos Hinojosa, director de la División de Audio y Video de Samsung Electronics.

"A través del Ambient Mode también podremos poner fotos, escuchar audio, además ver la hora, el clima o las noticias. De esta manera, no solo vas a utilizar el televisor para ver películas o series, sino que también te va a acompañar", agrega.



El representante de Samsung explica que el Ambient Mode se logra a través de una app de la marca que se encuentra disponible para móviles de iOS y Android.

Carlos Hinojosa, director de la División de Audio y Video de Samsung Electronics. (Foto: Martín Tumay Soto) Agencias

A continuación, las características más curiosas de estos nuevos aparatos:

► Quantum Dot Color



Los QLED de Samsung son televisores con resolución UHD 4K. En su línea 2018, cuentan con la tecnología Quantum Dot Color. Samsung precisa que a través de esta, se logran colores más intensos y vívidos.



"La tecnología Quantum Dot Color permite mostrar hasta 1 billón de colores y un alto grado de luminosidad y brillo (HDR 1500) para apreciar todos los detalles sin que el color se pierda o distorsione", sostiene la marca.

► Ambient Mode

Esta opción le permite a los QLED 2018 mimetizarse con el entorno:

► Invisible Connection / One Connect



Samsung precisa que sus nuevos televisores ya no necesitan estar rodeados de cables. De la parte posterior de los QLED solo sale un delgado cable en el que se ha logrado fusionar la alimentación de electricidad y datos. Así se logra la conexión invisible (Invisible Connection), destaca.



Dicho cable se une al One Connect, una caja externa al televisor que permite conectarle todos los dispositivos y periféricos con los que contemos. El One Connect puede estar ubicado hasta 15 metros de la pantalla.



► One Remote



Según Samsung, el control remoto de los QLED podrá controlar todos los dispositivos conectados. "De esta manera, no perderemos tiempo buscando el mando correcto y podremos ver lo que queramos en el momento preciso".

Invisible Connection, One Connect y One Remote:

PRECIOS

​

Los QLED 2018 de Samsung se encuentran disponibles en tamaños de 49”, 55”, 65”, 75”, 82” y 88". "El precio depende de los modelos. Las series son: Q9, Q8, Q7 y Q6. El de 49'' va desde 3.500 soles y 88'' cuesta 35.000 soles", precisa Carlos Hinojosa.

Síguenos en Twitter: