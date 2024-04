Lo smartwatch se han vuelto parte de mi vida. Son totalmente prácticos. ¿Para ver la hora? Eso es lo de menos. Simplifican las cosas y evitan que tenga que estar agarrando el celular a cada momento. Puedo responder llamadas, ver notificaciones y alertas del calendario, controlar la música que escucho, entre varias cosas más. Recientemente he estado probando el Redmi Watch 4 de Xiaomi, y ya puedo decir si es que vale la pena o no adquirir este equipo.

Lo primero que hay que saber sobre este gadget es que pertenece a la gama media de relojes intentes, se vende a algo de S/ 419 en el mercado local. Es un modelo grande y posee un parecido al AppleWatch de la firma de la manzana.

En mi caso lo vinculé con un iPhone 15 y me fue bastante bien, no tuve ningún tipo de restricción. Obviamente, también podemos conectarlo con un celular Android, e incluso vincularlo en dos dispositivos y cambiar de uno a otra con facilidad, ya que toda la información se guarda en la nube.

En líneas generales, el equipo se comporta bastante bien / Christian Mestanza Arquiñigo

Tabla de especificaciones

Redmi Watch 4 Dimensiones 47,5 × 41,1 × 10,5 mm Peso 48g Pantalla AMOLED

1,97 pulgadas

Resolución 390 x 450 píxeles

Brillo de 600 nits

Modo Always On Display

Refresco de 60 Hz - 5 Hz Sensores Sensor óptico de frecuencia cardíaca

Acelerómetro

Giroscopio

Brújula electrónica

GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS

Sensor de luz ambiental Batería 470 mAh Resistencia 5ATM (sumergible 5 metros) Conectividad Bluetooth 5.3

Compatible con Android 8.0 y superior

Compatible con iOS 12 y superior Otros Má de 100 modos deportivos

Medición de oxígeno en sangre

Llamadas Bluetooth

NFC

Marco de aleación de aluminio

Corona giratoria de acero Precio S/ 419 (precio de la web)

Diseño deportivo y prémium

Cuerpo ancho y minimalista, bordes de aluminio, pantalla grande y totalmente plana; este reloj lleva un diseño bastante funcional pero estilizado. Es funcional, aprovecha al máximo su extensión, reduciendo los bordes a su mínima expresión. Los íconos de la pantalla son grandes y, en general, los gráficos bastante vistosos. Sin embargo, su cuerpo de aluminio y sus tonos oscuros –probé la versión de color negro– le dan una apariencia fresca, apta para el deporte, aunque también prémium para ocasiones más formales.

Si bien los bordes son de aluminio, la base es de plástico y las correas de silicona. En el lateral derecho se aloja una corona giratoria multifuncional y bastante práctica. Por un lado, funge de botón de acceso al menú, por otro, sirve para navegar en la interfaz y las aplicaciones cuando deslizamos hacia arriba o abajo. Es el único elemento que sobre sale en el dispositivo.

El smartwatch hace recordar en su diseño al modelo de Apple / Christian Mestanza Arquiñigo

El cristal de la pantalla es resistente. Cuando se prueba un equipo siempre está expuesto a golpes o accidentes; si bien no sucedió nada dramático, sí recibió unos cuantos encontrones, pese a eso la pantalla quedó intacta. No pasó lo mismo con el borde de aluminio, que sí empezó despintarse.

La correa de silicona es de estilo deportivo, cuenta con un sistema para poder desengancharla del reloj fácilmente y reemplazarla.

En síntesis, estamos ante un smartwatch grande pero ligero, con una estética versátil tanto para el deporte como la vida casual y un estilo que intenta aproximarse a lo prémium.

Pantalla del Redmi Watch 4

El Redmi Watch 4 llega con pantalla de 1,97 pulgadas con tecnología AMOLED. Además, cuenta con resolución de 450 x 390 píxeles. ¿Cómo se ven las imágenes? Bastante bien. Los colores son vivos sin llegar a saturar y las imágenes son consistentes, no hay granulado alguno.

En cuanto al brillo, tiene un pico de 600 nits, a mi parecer, es un ajuste más que suficiente. No he tenido problemas en lugares muy iluminados, la pantalla siempre se ve bien.

El dispositivo maneja una tasa de refresco de 60Hz, pero en el modo de ahorro cuando seleccionamos “Pantalla siempre activa” alcanza los 5Hz, de esta forma cuida la batería. Esto de mantener la pantalla siempre activa es algo que cada vez más relojes implementan, primero lo vi en modelos de gama más alta, aunque ya se está popularizando.

Algo que debo destacar es la sensibilidad de la pantalla táctil. He visto como en otros modelos del mismo rango de precio la experiencia general con el dispositivo queda reducida por la mala sensibilidad de la pantalla. A veces se dificulta pasar de una app a otra o navegar por la interfaz, puesto todo va más lento. En el Redmi Watch 4 esto no pasa, se navega fluido por la interfaz. La corona también ayuda a ese proceso.

Así se ve la nitidez de la pantalla en un acercamiento / Christian Mestanza Arquiñigo

/ Christian Mestanza Arquiñigo

Experiencia con el Redmi Watch 4

Como lo mencioné en un inicio, un smartwatch puede facilitarnos la vida. Gracias a sus múltiples funciones ya no necesitamos el celular para realizar determinadas actividades. Con el reloj de Xiaomi podemos, por ejemplo, contestar y realizar llamadas, por cierto, con una buena calidad audio. También podemos recibir notificaciones de las diferentes aplicaciones del teléfono, incluido WhatsApp, lo malo es que no podemos responder los mensajes, ni si quiera con emoticones o frases cortas ya predeterminadas. También podemos sincronizar el reloj con el calendario y recibir notificaciones y alertas tanto en Android como en iPhone.

Además, cuenta con aplicaciones de lista de tareas, temporizador, alarmas, brújula, buscar el teléfono, linterna, el obturador de la cámara, agenda de contactos, calendario, control de la música del móvil, el tiempo y varias apps enfocadas al seguimiento de salud y deporte (con más de 100 modos de entrenamiento).

Cabe señal que estamos frente a un smartwatch de sistema cerrado, lo que quiere decir que estaremos limitados a la configuración que ofrece el fabricante y no podremos, por ejemplo, descargar nuevas aplicaciones. Caso distinto es el Watch 2 Pro de la misma firma asiática, que funciona con un sistema abierto. Este último modelo, que utiliza el sistema operativo WearOS de Google, tiene acceso a la PlayStore para descargar aplicaciones externas como Spotify, YouTube, entre otras.

Sin embargo, los sistemas abiertos son más comunes en la gama alta de relojes inteligentes. Otra ventaja de esta tecnología que no encontraremos en el Watch 4 es el multitarea. En los relojes más avanzados podemos pasar de una aplicación a otra sin problema, en cambio, en este reloj no es posible. De esta manera, si estamos haciendo ejercicios y tenemos el modo entrenamiento activado, no podremos por ejemplo ingresar al cronómetro o alguna otra función.

Desde el mismo reloj podemos controlar diversas funciones, aunque para una revisión y control más detallados hay que ingresar a la app / Christian Mestanza Arquiñigo

Gran autonomía

Pero no hay que ser injusto, esas son características de sistemas abiertos pertenecen a dispositivos más costosos. De hecho, una gran desventaja de este tipo de relojes es que consumen demasiada energía, por lo que sus baterías duran a lo mucho uno o dos días. Con 470 mAh y una buena gestión de los recursos, el Redmi Watch 4 por el contrario puede estar encendido por 20 días –de acuerdo a la compañía– si no se utiliza de manera intensa.

En mi caso, usando el reloj sin mayores restricciones y entrenando casi todos los días, la batería llegó hasta los 12 días, casi dos semanas. Para mí esta es una de las más grandes ventajas en un smartwatch. En una época en la que tenemos que cargar, celulares, tablets, láptos, que un dispositivo tenga gran autonomía es algo que se agradece.

¿Y cuánto demora en cargar? La carga tampoco es su fuerte, pero es de esperarse debido a su amplia batería. En la medición que hice obtuve que en 10 minutos cargó el 15%; en 30 minutos el 26%; en 60 minutos el 74%; en 90 minutos el 96%, y en algo de 100 minutos el 100% de la batería.

En la parte posterior del reloj encontramos los sensores y imanes de carga, así como el sistema de ajuste de las correas. En los laterales también encontramos dos micrófonos y el altavoz. / Christian Mestanza Arquiñigo

Sistema operativo y MiFitness

El Redmi Watch 4 funciona con HyperOS, el sistema operativo de Xiaomi que cada vez cobra más importancia dentro de su ecosistema de productos. Es bastante amigable y fácil de utiliza, además, no hay demasiada diferencia con la versión anterior, el Watch 3.

Ahora, para disfrutar todo el potencial del dispositivo hay que instalar la aplicación MiFitness, en la cual tendremos no solamente todo el registro que va recopilando el reloj (como las horas de sueño, el entrenamiento, el estado de nuestra salud, etc.), sino que también podremos realizar ajustes como cambiar las esferas del reloj.

¿Vale la pena el Xiaomi Redmi Watch 4?

Dentro de su rango de precio es uno de los mejores equipos que he probado hasta el momento. En líneas generales se comporta bastante bien, aunque hubo algunas cosas que no me gustaron tanto. Lo primero es que la pintura del borde de acero se despinta con relativa facilidad, son pequeños fragmentos, pero se llegan a notar. Lo otro es que no podemos responder mensajes de WhatsApp y tampoco podemos saltar de una aplicación a otra (no es multitarea).

Dentro de los puntos más destacables tenemos su pantalla amplia (aunque quizás a los más minimalistas no les guste tanto). Aunque a todas leguas lo mejor de este dispositivo es la duración de su batería, casi dos semanas utilizándolo intensamente, así como la fluidez que tenemos al navegar por la interfaz, en gran medida gracias a su corona.