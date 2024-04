Por más de dos décadas el actor Will Smith tuvo el toque de Midas y todo lo que tocaba se convertía en oro. Todo terminó con una famosa bofetada a Chris Rock y desde entonces la otrora estrella de Hollywood ha vivido su vida casi como un recluso, solo promocionando algunos proyectos seleccionados. Entre ellos estuvo un pequeño juego de zombis titulado “Undawn”, que a pesar de haber sido lanzado a mediados del 2023 volvió recientemente al ciclo noticioso por su mal desempeño financiero, solo recuperando 0.2% de su presupuesto. Si bien la curiosidad mató al gato, decidí probarlo. Lo que vi superó todas mis expectativas.

Desarrollado por LightSpeed Studios, “Undawn” es un juego de mundo abierto para móviles donde los enemigos son primariamente muertos vivientes, aunque en ocasiones también te enfrentas a otros peligros como robots, mutantes y animales salvajes. La premisa es suficientemente simple y olvidable: eres un sobreviviente de un apocalipsis zombi que ha diezmado a la humanidad causado por la llegada de un extraño meteorito a la Tierra.

Una emboscada te lleva a pedir refugio en el pueblo de Raven Shelter, el cual te recluta para su misión de intentar imponer la civilización en tu caótico entorno, algo que implica no solo aniquilar multitudes de zombis, sino también cumplir misiones para otros centros poblados, recolectar recursos, reconstruir bases y hasta ver inesperados números musicales, una mezcolanza de sistemas que nunca terminan de cuajar.

Es así que la mayoría de tu tiempo en “Undawn” lo pasarás explorando un sorprendentemente amplio - particularmente para un juego móvil - mundo abierto, poblado de algunos peligros y recursos para explotar. Además de simples misiones el juego también cuenta con modos cooperativos y competitivos que te permiten interactuar con otros jugadores, los cuales aumentan la variedad del juego y pueden ser cruciales para conseguir recursos más raros y poderosos.

Incontrolable

Por el lado del combate, tenemos un juego de disparos en tercera persona mediocre, donde las armas se sienten parecidas y los enemigos no parecen reaccionar a tus disparos. La versión móvil del juego es competente en cuanto a los controles táctiles, permitiéndote movilizarte y disparar sin demasiada complicación. Sin embargo, la distribución de los botones digitales es subóptima y era frecuente que al mover la cámara mis dedos presionaran accidentalmente los botones para saltar y disparar el arma.

El ocupado UI de la versión móvil de "Undawn". / LightSpeed Studios

La versión para Microsoft Windows es a la vez más jugable y peor, al mostrar que se trata de una adaptación de la plataforma móvil a la PC en la que pusieron solo el mínimo esfuerzo. En primer lugar, no tiene la opción de utilizar mandos como los de Xbox y PlayStation, obligando al usuario a utilizar el teclado y mouse. No una situación catastrófica - y en la mayoría de los casos mi favorita para los títulos de este tipo -, pero LightSpeed Studios utilizó una solución particularmente engorrosa para compensar la falta de controles táctiles en la PC, al crear dos modos cambiables de jugar que alternan entre usar el cursor del mouse para apuntar tu arma o presionar la decenas de íconos que hay en tu pantalla.

No quiero sobrevivir

Los elementos de supervivencia han estado relacionados a los videojuegos de zombis desde antes de la época de “DayZ”, donde la falta de recursos ayudan a incrementar la tensión generada por un ambiente inclemente y hostil, obligando al jugador a sopesar el peligro de explorar en búsqueda de recursos y la posibilidad de morirse por falta de ellos.

“Undawn” también intenta imitar estas mecánicas, aunque lo hace de una manera poco efectiva. Si bien el juego requiere que tomes acciones para cumplir tus necesidades básicas como comer, hidratarte, bañarte, dormir y hasta ir al baño, los recursos son tan abundantes - además de visibles en tu minimapa- que se pierde cualquier dificultad para satisfacer estos requisitos, haciendo completamente inconsecuente la mecánica fuera de tener que presionar determinados botones cada cierto tiempo para mantener a tu personaje en condiciones óptimas.

Will Smith haciéndose pasar por la leyenda del apocalipsis Trey Jones. / LightSpeed Studios

Más sentido tiene las opciones para construir tus propias bases, proporcionando un robusto sistema que te permite crear estructuras relativamente complejas de acuerdo a tu creatividad y los recursos recolectados. Si algo me puedo quejar de este aspecto es la cantidad de recursos que requieren el construir tu hogar perfecto, obligándote a explorar el mundo abierto en búsqueda de rocas, árboles y animales que arrasar, pero al menos se trata de una distracción relativamente satisfactoria.

La construcción de tus bases abre también la posibilidad de elaborar tus propias armas y armaduras, procesos que también requieren recursos raros que te llevarán a viajar por el mundo en búsqueda de enemigos, realizar misiones o, de manera más efectiva, abrir tu billetera.

Una horda… de microtransacciones

Y aquí llegamos al aspecto que menos me gustó de “Undawn”. Si bien se entiende que un juego gratuito debe lograr recuperar su inversión, la agresiva estrategia de este juego me tomó por sorpresa. En el móvil, donde la UI está ya mal distribuida, alrededor de 5 íconos están relacionados a microtransacciones, ofreciéndote todo tipo de ventajas si decides gastar tu dinero. Es increíble la variedad de opciones que tienes para esto, juntando métodos como el battle pass (llamado aquí ‘survival pass’), con suscripciones prime, loot boxes y hasta la posibilidad de comprar directamente objetos cosméticos.

Aunque habitual en los juegos de este tipo, hay algo particularmente insidioso en las mecánicas de las microtransacciones de “Undawn”. Cualquier compra requiere que canjees dinero por RC, su moneda premium, pero esta solo se vende en paquetes de determinados montos, los cuales pocas veces coinciden con el precio de los objetos.

Por ejemplo, digamos que en un arranque de locura decido comprar el objeto más caro que encontré en la tienda del juego, un automóvil con orejas de gato que cuesta 4990 RC. El monto me deja dos opciones: puedo comprar el pack de 5000 RC con 1200 RC de bonus por S/.379.90 o dos pack de 2500 RC con 500 RC de bonus por S/.189.90. Ambas opciones me dejan con RC extra, pero probablemente no lo suficiente para comprarme otro objeto cosmético como un disfraz, cuyo costo ronda los 1500. Fueron estas mecánicas insistentes, promocionadas frecuentemente a la hora de iniciar una partida, terminaron por eliminar el poco interés que tenía por el juego.

Las microtransacciones no son tan micro en "Undawn". / LightSpeed Studios

Incluso fuera de esos problemas, “Undawn” se presenta como un juego mediocre. Los controles son mediocres, la sensación de las armas es mediocre, los enemigos son mediocres, los niveles son mediocres y la historia es mediocre. Es completamente capaz de tomar tu tiempo - y ciertamente intenta consumirlo -, pero ¿por qué elegirlo si hay tantas otras opciones mejores en el mercado? Este es un apocalipsis que ni Will Smith puede salvar.