Ring ha mostrado la Always Home Came, un dron que “patrulla” dentro de las casas y que permite que los usuarios puedan ver su recorrido desde el celular. Este dispositivo ya había sido exhibido en 2020, pero la compañía ha revelado que ya está listo para salir al mercado.

“Equipada con sensores de navegación, la cámara Always Home se mueve de forma segura dentro de su hogar, brindándole un punto de vista flexible cuando no está. Vea lo que está sucediendo o vuele a la acción en sus rutas preestablecidas en la aplicación Ring”, señala la empresa en su página web.

Pese a que se puede ver desde el celular, el dispositivo solo puede seguir rutas ya establecidas para evitar accidentes. “A diferencia de un dron tradicional, Always Home Cam solo vuela a lo largo de rutas de vuelo preestablecidas y no permite que los usuarios intervengan manualmente durante el vuelo. Una vez que esté en vuelo, podrá usar la aplicación Ring para ordenar a la cámara que pause, reanude, rote o finalice el vuelo. Puede usar la aplicación Ring para ordenar a la cámara que regrese a la base de carga en pleno vuelo, pero de lo contrario no podrá modificar la ruta de vuelo en pleno vuelo”, agrega Ring.

En caso haya algún objeto que no estaba en la ruta, el dron simplemente se detendrá y avisará al usuario. “Si la Always Home Cam encuentra un obstáculo inesperado, se detendrá y cancelará la ruta de vuelo y regresará a la base de carga. También recibirá una notificación automática de que el vuelo no se pudo completar”, añade.

Ring indica que los usuarios deben tomar en cuenta a sus mascotas para no tener problemas con el dron. “Como cualquier dispositivo nuevo, es posible que sus mascotas necesiten tiempo para adaptarse al ruido y al movimiento de la Always Home Cam. Cuando no esté en casa, antes de utilizar la Always Home Cam, asegure a las mascotas en un lugar alejado de la base de carga, el dispositivo y sus rutas de vuelo”, afirma.

La Always Home Cam tiene unas dimensiones de 19,1 x 19,1 x 14 cm, mientras que la base donde se carga el equipo mide 19,1 x 19,1 x 12,1 cm. La cámara del dron se bloquea cuando está descansando en la base y solo graba cuando inicia la ruta de vuelo. Los usuarios podrán ver una imagen de 1440 x 1440 HD, con una vista de hasta 120° vertical y horizontal.

Asimismo, cuenta con un batería recargable incorporada en la base de carga. Esta incluye un adaptador de corriente USB-C de 120V a 220V. El dron tiene una conexión dual-band WiFi 2.4GHz y 5GHz. Sin embargo, Ring también indica que, como cualquier dron, el Always Home Cam genera un ruido comparable a una aspiradora o licuadora, pues está pensando para utilizarse cuando no haya nadie en casa.