Android | Estas son las mejores aplicaciones de 2018 en Google Play

Se acerca el final de año y para la ocasión Google Play presentó su listado con lo mejor del 2018 en la tienda de aplicaciones. El Battle Royal PUBG fue el mejor videojuego del año y dentro de las aplicaciones destacadas para el día a día se posicionó el desarrollo colombiano Rappi.

Dentro del listado, publicado por el gigante tecnológico, también figuran las mejores aplicaciones para entretenimiento, los videojuegos independientes más destacados, los mejores descubrimientos y las películas más populares.

Además, por primera vez, el listado con lo mejor en Google Play incluyó una categoría 'Fan Favorite', con la que usuarios de la aplicación en EE. UU. pudieron votar por el juego, la aplicación y la película favorita.

En la categoría a las mejores aplicaciones, seleccionada por editores de contenido de la compañía por ser "innovadoras, elegantes e inteligentes", el primer lugar fue para 'Drops: Learn 31 new languages', una aplicación de aprendizaje de idiomas en línea que según Google Play se ubicó en la máxima posición al ser "diseñada de manera hermosa y con una utilidad universal".

►Las mejores aplicaciones

Google reconoció a las aplicaciones más entretenidas, las mejores en auto superación, los mejores descubrimientos y las más recomendadas para el día a día.

En entretenimiento, figuran: TikTok, una aplicación de videos cortos de canto y actuación que se fusionó con la popular red social Musical.ly; No Draw, una opción que permite a los usuarios el colorear dibujos pixelados siguiendo números; y también, Anchor, una aplicación para grabar, editar y compartir audio tipo podcast.

Para la categoría de 'autodesarrollo', bien sea para ponerse en forma o mejorar la concentración, el gigante tecnológico eligió estas apps por ayudar a lograr objetivos y mantener a los usuarios motivados en el proceso: Mimo, una aplicación con una interfaz amigable para enseñar a programar código; Forest, un desarrollo que busca reducir la adicción a los teléfonos celulares a través de una divertida estrategia con plantas virtuales; Ultimate Guitar, una opción con millones de acordes, tablaturas y letras para tocar canciones en guitarra, bajo y ukelele; y Ejercicios en Casa, una opción para entrenar partes específicas del cuerpo en la comodidad del hogar.

Entre los mejores descubrimientos se posicionaron: Atlas de anatomía humana 2019, una aplicación que despliega modelos de partes del cuerpo en 3D; MasterClass, una plataforma para para enseñar y aprender de casi cualquier cosa con expertos y celebridades como 'Conservación' con Jane Goodall, 'Ajedrez' con Garry Kasparov y 'Cocina' con Gordon Ramsay, entre otros. Filmr, por su parte, permite la edición avanzada de video en dispositivos móviles. La categoría incluyó también al gigante chino de la movilidad compartida Didi, que recientemente llegó a México.

En la categoría de aplicaciones para el día a día, Google incluyó a la colombiana Rappi, la popular app para domicilios. También figura Canva, una opción para que los usuarios creen presentaciones, imágenes y diseños con plantillas aptas para redes sociales. Aparecen también Asana, una herramienta de gestión de trabajo de equipos compatible con la G Suite de Google, y FaceTune, un editor de 'selfies' que corrige imperfecciones de la piel y permite hasta agregar capas de maquillaje a una fotografía.

►Otros ganadores

En la categoría de Videojuegos, la versión móvil del popular juego de todos contra todos de Player Unknown Battle Grounds (PUBG Mobile) fue elegida como el mejor del año. La mismsa opción resultó también la favorita del público según Google.

Bajo el título de los juegos más innovadores del año se ubicaron Gorogoa, un mundo de retos mentales, Umiro, una historia de dos personajes que no recuerdan su pasado y viajan a través de mundos de rompecabezas para encontrar sus memorias, Life is Strange, desarrollado por el estudio profesional Square Enix, y Battleland Royale, un juego todos contra todos para niños de 10 años en adelante que permite hasta 32 jugadores en simultáneo.

Google Play publicó también una lista con las series de TV y las películas favoritas en la tienda de aplicaciones. Según la compañía, las cinco películas más populares fueron Black Panther, Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok, Jumanji: Welcome to the Jungle y Deadpool 2. Por los programas de televisión el top cinco fue ocupado por The Walking Dead, Riverdale, The Big Bang Theory, The Flash y la serie infantil Paw Patrol.

Con información de:

GDA

El Tiempo - Colombia