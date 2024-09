Lo primero que debemos entender es que toda apreciación debe hacerse considerando la relación calidad-precio. Teniendo esto en cuenta, hay que saber que estamos ante un dispositivo que se vende a S/ 1.400 en la tienda online de Oppo y que, entre otras cosas, se jacta de ser uno de los primeros en poseer capacidades de inteligencia generativa, algo poco común en la gama media, como el “Borrador inteligente”. Veamos detalladamente sus especificaciones.

Diseño y pantalla

Lo interior es más importante que lo exterior, este dicho no solo aplica a personas sino también a celulares; sin embargo, un diseño atractivo puede inclinar la balanza. En el caso del Oppo Reno 11F 5G tenemos un teléfono grande, por su pantalla de 6,7 pulgadas, pero delgado. La unidad que me tocó probar fue de color verde palmera (un verde platinado), que se aclara con la luz del sol.

Su amplitud hace que sea un poco difícil maniobrarlo únicamente con una mano. Se complica, por ejemplo, presionar los botones de volumen por su distribución tan arriba del teléfono. En cuanto al módulo de cámaras es rectangular y ocupa buena parte del cuerpo.

La pantalla cuenta con 1.100 nits de brillo máximo y HDR, lo que garantiza buena visibilidad en interiores, pero dificulta la visualización bajo la luz solar directa.

Los bordes son suaves y las esquinas curveadas. En líneas generales, estamos frente a un diseño bastante habitual dentro de los modelos de su rango de precio. ¿Qué más encontramos en el equipo? Bandeja doble nano SIM, que permite expandir el almacenamiento por micro SD, altavoces externos y puerto USB-C. No podemos dejar de mencionar que ofrece protección contra polvo y agua IP65, de tal manera que mantiene el interior protegido contra polvo y salpicaduras.

Las imágenes se ven bien, aunque hay cierta tendencia a la saturación. El panel es muy fluido gracias a los 120 Hz máximos de refresco. La pantalla alterna los 90 y 120 Hz; con el ajuste “Estándar” permanece en 60 Hz.

Rendimiento del equipo

El equipo funciona de manera fluida. No nos toparemos con aplicaciones que se ralentizan incluso si usamos varias al mismo tiempo. Tampoco habrá ‘lag’ en las animaciones gracias a los 120 Hz de la pantalla.

La rapidez y fluidez son posibles gracias al chipset del teléfono, el MediaTek Dimensity 7050. Se trata de un procesador que, aunque no es de los más modernos, mantiene vigencia en el mercado, es comparable a los Snapdragon 778G o 782G.

Acompañan al procesador una RAM de 8 GB y 256 GB de almacenamiento interno, cifras suficientes para que realicemos la mayoría de actividades posibles en un celular. Por ejemplo, si hablamos de videojuegos que demandan altos recursos, como PUBG, Genshin Impact o COD, es posible jugar en calidad HD sin perder rapidez. Tras un buen rato de uso, el celular no se sobrecalienta, incluso si se utiliza el modo Pro Gamer, que exprime al máximo el dispositivo.

Si no eres tanto de utilizar aplicaciones pesadas y demandantes, con un uso medio, la batería tranquilamente rinde algo más de un día. El cargador (de tipo C) viene incluido en la caja y ofrece una carga rápida de 67W. En poco más de 15 minutos la batería se carga al 50% y en poco menos de 50 minutos se llena al 100%.

Y si hablamos del software, la capa de personalización del celular, ColorOS 14, está basada en Android 14. Se trata de una capa bastante amigable con el usuario que se enfoca mucho en la personalización, pues admite la instalación de paquetes de íconos, ofrece soporte para temas, incluye una amplia variedad de funciones para la pantalla siempre encendida (AOD)… aunque a cambio regala una gran cantidad de aplicaciones y juegos a modo de relleno, lo que hace que tenga un nivel alto de ‘bloatware’; la ventaja es que la mayoría pueden desinstalarse.

Módulo de cámaras

Modulo de cámaras del Oppo Reno 11F 5G

Uno de los apartados más importantes a la hora de analizar un celular es el apartado fotográfico, tanto en foto como video. Hay que tomar en cuenta que estamos frente a un dispositivo de la gama media, por lo que hay que juzgarlo como tal.

¿Estamos ante una buena cámara? Primero veamos las especificaciones de hardware.

En el lado trasero, tenemos la cámara principal con un sensor de 64MP de ½ pulgada, objetivo de 25mm con apertura de f/ 1.7, además, cuenta con enfoque PDAF y autoenfoque. Encontramos también la cámara ultra gran angular con sensor de 8MP, sensor de ¼ pulgadas, objetivo de 16mm con apertura de f/ 2.2, el cual ofrece un campo de visión de 112°. Finalmente, está la cámara macro trasera con sensor de 2 MP y apertura de f/ 2.4.

Del otro lado, hallamos la cámara frontal con sensor de 32MP, objetivo de 22mm y apertura f/2.4.

¿Cómo se traduce todo esto en la práctica? El Oppo Reno 11F 5G destaca principalmente por su cámara principal trasera de 64 MP, que ofrece un buen rendimiento en la mayoría de situaciones, especialmente en exteriores y con buena iluminación. El enfoque es rápido y la reproducción de colores es natural, aunque tiende a tonos cálidos. El rango dinámico equilibra bien las zonas luminosas y oscuras. Sin embargo, se echa en falta la estabilización óptica (OIS), lo que afecta las tomas nocturnas y la calidad de los videos.

La cámara principal destaca por su buen rendimiento en exteriores y con buena iluminación.

La cámara ultra gran angular, aunque decente, pierde algo de detalle y no se alinea completamente en términos de color y balance de blancos con la cámara principal. A pesar de ser una cámara secundaria, OPPO corrige adecuadamente la deformación óptica en los bordes. Por otro lado, la cámara macro, con sus 2MP no ofrece grandes resultados, casi que es mejor utilizar el zoom digital de la cámara principal.

La cámara ultra gran angular, aunque decente, pierde algo de detalle y no se alinea completamente en términos de color y balance de blancos con la cámara principal.

Foto tomada con el máximo zoom digital de la cámara. / Christian Mestanza Arquiñigo

En el modo nocturno, la cámara principal logra rescatar iluminación de forma apreciable, pero a veces tiende a obtener resultados menos realistas, con colores exagerados y tonalidades azules. El modo retrato, tanto con la cámara principal como la frontal, ofrece un buen recorte y permite ajustar el nivel de desenfoque.

Cámara selfie en un día con bastante iluminación. La cámara procesa bastante bien la imagen. / Christian Mestanza Arquiñigo

Para evitar dolores de cabeza a los amantes de subir fotografías en redes sociales, este celular cuenta con inteligencia artificial que permite eliminar objetos seleccionados de las fotografías tomadas. Esta herramienta, que ya se ha utilizado en equipos de la gama alta, ahora está disponible en la gama media. Poco a poco la compañía ha empezado a implementarla en otros modelos, de tal manera que no solo los teléfonos más caros sean los únicos en ofrecer inteligencia artificial. Con el nuevo “Borrador inteligente” podremos eliminar personas y objetos de la foto casi que de manera instantánea. Realmente lo hace muy bien, aquí te dejamos una de las pruebas que realizamos.

Heramienta "Borrador inteligente". Eliminar elementos de la foto es muy sencillo.

En cuanto al video, la calidad general es regular. La falta de estabilización óptica se nota, sobre todo en las grabaciones 4K a 30 fps. Aunque la estabilización electrónica (EIS) funciona a 1080p y 60 fps, los movimientos laterales generan saltos en la imagen.

El teléfono incluye una bandeja doble nano SIM con expansión por microSD, altavoces externos y puerto USB-C.

¿Vale la pena el Oppo Reno 11F 5G?

Estamos ante un celular bastante equilibrado. Tiene todo lo que se espera de un equipo de la gama media, lo cual puede ser bueno y malo a la vez. Por un lado, les hace la lucha a otros modelos de marcas con más recorrido y reconocimiento en el mercado como Samsung o Xiaomi; sin embargo, tampoco presenta grandes diferencias frente a sus rivales ni en hardware ni en cuestión de precios.

Quizás la mayor novedad viene de la mano de la inteligencia artificial. En su momento fue uno de los primeros –si es que no el primero– en implementar el borrador inteligente en la gama media. Pero esta ventaja competitiva ya empieza a ser adoptada por la competencia.

Esto no quiere decir que el Oppo Reno 11F 5G no valga la pena. es un equipo con una buena pantalla, funcionamiento fluido y cámaras que toman buenas imágenes. Es una opción muy considerable, pero no es la única con esas características.