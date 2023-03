Meta ya ha implementado su sistema de verificación pagada en Estados Unidos. La compañía cobrará U$11,99 (web) o US$14,99 (móvil) para que se le agregue el check azul a las cuentas de Instagram y Facebook. ¿Otras redes sociales se unirán a la tendencia?

Elon Musk fue el principal impulsor del cobro por una verificación del perfil en redes sociales. Tras adquirir Twitter en 2022, el magnate aceleró el proceso de desarrollo de un sistema que, además de agregar el check azul, también otorgaba funciones como edición de tuits, 50% menos publicidad, entre otros.

Meta es la segunda compañía que busca cobrar mensualmente por una verificación. Por el momento, el sistema solo abarca a Facebook e Instagram, pero se espera que esto llegue en algún momento a WhatsApp, para los negocios. ¿TikTok podría implementar un sistema parecido?

¿Por qué las redes sociales están apostando por las suscripciones?

Los planes mensuales por un servicio es el sistema de pago más lucrativo en la actualidad. Esto se ve reflejado en las plataformas de streaming (Netflix, HBO Max, Disney+) y en los videojuegos, donde hay algunos títulos que requieren una suscripción u otros donde cada mes aparece un ‘pase de batalla/estelar’ al mismo precio.

Sin embargo, a diferencia de estos casos, en redes sociales un plan mensual parece no ser tan rentable. Twitter, por ejemplo, obtiene menos del 1% del total de sus ingresos por las suscripciones a Blue. Asimismo, pese a estar en 47 países, el 62% de los suscriptores se encuentran en Estados Unidos.

Diego Bastarrica, editor de noticias de Digital Trends en Español, asegura que este sistema busca adelantarse a una caída monetaria en la red social. “El ingreso que tiene Twitter Blue es bastante ‘marginal’, digamos, a comparación de otro tipo de ingreso. Pero, como se dice, es un parche antes de la herida. Hay una proyección en las redes sociales de que evidentemente los ingresos por monetización de anuncios u otro tipo de publicidad está a la baja”, señala en entrevista con El Comercio.

Diego Bastarrica, editor de noticias de Digital Trends en Español / Digital Trends

Esto se debe a que los usuarios están migrando a otras apps, por lo que la estrategia para mantener los números cambia. “Sobre todo por la fuga masiva de usuarios a estas plataformas o redes sociales como TikTok. La única fórmula de mantenerse vigentes es tratar de asegurar un negocio un poquito más profesional en la entrega de credenciales seguras, de beneficios por este pago”, agrega.

Por su parte, Diego Materán, creador de contenido en Tecnología Para Mí, indica que este tipo de suscripciones ayuda a los que trabajan en redes sociales. “Es un paso muy importante para todos los que creamos contenido. No solo porque aumenta la credibilidad de nuestra información, sino porque de alguna forma se potencia nuestra plataforma y más personas podrían sumarse a la comunidad”, afirma en conversación con este Diario.

Asimismo, asevera que con este sistema llega a ser más accesible para los creadores de contenido. “Quizás anteriormente se veía como algo elitista, pero en lo particular opino que es un logro por el que muchos creadores de contenido seguimos trabajando. Sobre todo para que nuestra plataforma sea destacada”, añade.

Las suscripciones en Facebook e Instagram

Materán señala que el éxito de este sistema que Meta añade a las dos aplicaciones dependerá de cómo es manejado. “Es una oportunidad que puede ser valiosa si se lleva a cabo de una manera eficiente. Muchos de los beneficios serían: protección contra la suplantación de identidad; mayor visibilidad y alcance en las áreas de búsqueda, comentarios y recomendaciones; beneficios para la plataforma; entre otros”, asegura.

Además, como creador de contenido, indica que está interesado en esta suscripción si llegase a Perú. “Sí invertiría en esta herramienta para potenciar nuestra plataforma”, indica.

Bastarrica, por su parte, afirma que si bien los creadores de contenido se pueden beneficiar, los negocios son los que sacarían mayor provecho. “En Meta, particularmente, más que para creadores de contenido, está hecho para personas que están empezando en startups o negocios comerciales que quieren llegar a nuevas audiencias”, dice.

El objetivo de Meta, entonces, es generar ingresos gracias a un servicio dedicado. “A priori, viéndolo hoy, parece ser un mal negocio. Sin embargo, la justificación es que en algún momento la baja de ingresos será tan sostenida que la única forma de poder monetizar la plataforma es que la misma gente pague por los servicios. El desafío es entregar un servicio mucho más profesional que el de hoy”, agrega.

Bastarrica señala que la competencia entre redes sociales se divide en edades, por lo que cada plataforma busca su público. “Hasta que no se anuncie un cobro, la Generación Z sobre todo, se están yendo hacia este tipo de plataformas, como TikTok. Meta está teniendo una visión más de negocio con la verificación en Instagram, Facebook, y eventualmente en el futuro en WhatsApp”, añade.

¿TikTok, WhatsApp u otras redes sociales empezarán a cobrar por verificación de cuentas?

La llegada de este sistema de pago podría llegar a WhatsApp en un futuro debido a que ya existen negocios que utilizan esta app y a que la plataforma es parte de Meta. “Es posible que WhatsApp se integre al cobro por verificación, siendo parte de Meta. Es lo más lógico que en algún momento haya un pequeño cobro adicional si un negocio quiere instalarse también en esta app. Sí es posible que se integre a una estrategia de pago”, afirma Bastarrica.

En el caso de TikTok, el periodista señala que no ve, por ahora, un cobro para verificar cuentas en la plataforma “No por ahora. De alguna forma, TikTok está orientado a otro tipo de público que corresponde a una generación más joven y que tampoco tiene los mismos ingresos que una generación de más edad. No me parece que vaya a abrir esa variante”, asegura.

Sin embargo, existe la posibilidad de que lo haga en los próximos años, pues por más de una década Meta tampoco cobraba por este servicio. “En un futuro próximo, es posible. En la medida en que se den cuenta que los jóvenes, como pasa cíclicamente en Internet, descubran otra plataforma que les entreguen mayores beneficios y posibilidades para que se desarrollen, probablemente TikTok acuse el golpe y empiece a cobrar. Pero, todavía no”, agrega.

Si bien TikTok se encuentra trabajando en contenido exclusivo para los creadores de contenido, donde estos colocan un monto y los usuarios tienen que pagar para acceder al video, aún ni siquiera se rumorea que pueda agregar una suscripción para verificar perfiles. La plataforma sigue siendo la más popular actualmente y, pese a los esfuerzos de la competencia, aún no logran destronarlo.

Materán señala que es el proceso usual de las redes sociales, pues estas cambian con el tiempo y buscan mantener felices a sus creadores. “A medida que las redes sociales continúen creciendo y evolucionando, es muy importante que se sigan creando herramientas para crecer a nivel profesional. Muchos de los creadores de contenido nos dedicamos a esto a tiempo completo y nos seguimos preparando formalmente para dar lo mejor de nosotros y ofrecer cada vez más un contenido de calidad”, asevera.

Leonel Delgado y Diego Materán, creadores de contenido en Tecnología Para Mí. | (Foto: Tecnología Para Mí)

El creador de contenido afirma que sin importar la red social, si los pagos ayudan a mejorar la experiencia en ambas partes, usuarios y creadores, vale la pena probarlo. “En TikTok tenemos una comunidad que ya alcanzó los 1,3 millones de seguidores, en Instagram 123.000 y en YouTube 40.000. Si todas las redes sociales emplearan este tipo de herramientas, por supuesto significaría que será una gran inversión en presupuesto y de alguna forma afectaría nuestros gastos. Pero, como lo mencioné antes, si esto significa que vamos a potenciar nuestras plataformas y en consecuencia brindarle una mejor experiencia a nuestros seguidores, estoy de acuerdo”, concluye.