TikTok ha reiterado sus trabajos con las autoridades de Estados Unidos para garantizar la protección de los datos de sus ciudadanos, dentro del acuerdo que mantienen con Oracle, y ha asegurado que en lo que respecta a los usuarios menores de edad, se toman su seguridad muy en serio.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, ha asegurado que están trabajando con las autoridades de Estados Unidos para encontrar una solución para la gestión de los datos de los usuarios en el país norteamericano.

La plataforma propiedad de ByteDance alcanzó un acuerdo con Oracle este verano por el que la empresa estadounidense almacenaría por defecto los datos de los usuarios de Estados Unidos en su infraestructura en la nube, Oracle Cloud Infrastructure.

El acuerdo entre Oracle y ByteDance sirvió para paralizar la prohibición de descargar la popular aplicación en Estados Unidos, siguiendo la orden del ejecutivo estadounidense en 2020 por la que instaba a ByteDance a vender sus operaciones en el país o marcharse de él, argumentando que TikTok era una amenaza para la seguridad nacional por sus vínculos con China y por la legislación sobre privacidad del país asiático.

Estas preocupaciones se han recuperado en las últimas semanas, e incluso la Unión Europea ha confirmado que está investigando a TikTok por la transferencia de datos a China y la publicidad dirigida a menores.

Durante su participación en la conferencia DealBook de The New York Times, Chew ha asegurado que la preocupación que muestran las autoridades estadounidenses es “un problema solucionable”, y ha apuntado lo que ha denominado ‘Proyecto Texas’, por el que traspasará los datos de su centro de Virginia, en Estados Unidos, y Singapur a los de Oracle, a los que solo un equipo de trabajadores estadounidenses tendrá acceso, según ha recogido The Verge.

El sistema es “caro de construir y es un desafío hacerlo, pero lo estamos haciendo para abordar estas preocupaciones”, ha asegurado el directivo, quien también ha remarcado que tienen “protocolos de acceso a los datos muy rigurosos” según Bloomberg.

Respecto a las preocupaciones sobre la seguridad de los menores en la plataforma, Chew ha recordado que los usuarios menores de 13 no pueden estar en la red social, y que toman medidas para asegurarse de ello, pese a que muchos de ellos mienten sobre su edad para tener un perfil. “Nos tomamos la seguridad de los menores extremadamente en serio”, ha concluido Chew.