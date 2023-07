Ibai Llanos ha señalado que el récord de espectadores al que llegó durante La Velada del Año 3 ha sido el número máximo que permite Twitch. Es decir, el streamer en realidad habría superado el pico de 3′449.999, pero esto no ha sido reflejado en la plataforma, por lo que no hay forma de probarlo.

“Me caparon [pusieron un límite]. Llegué varias veces a este número. He llegado al límite de la plataforma. Hay mucha gente que me lo ha dicho, del chat. ‘Ibai, estabas capado’”, aseguró Ibai en uno de sus streams.

Mientras veía la publicación del también streamer Shadoune666, el español notó que era demasiada coincidencia que haya alcanzado ese mismo número tantas veces. “Llegué tres veces a esta cifra. Me han robado más que a Samy Rivera”, agregó Ibai, haciendo una broma sobre el resultado de la pelea entre Rivers y La Rivers en el evento.

Ayer @IbaiLlanos literalmente rompió Twitch.

Llegó a 3.499.999 espectadores varias veces y era imposible superar esta cifra.

Parece que Ibai llegó al número de viewers máximo absoluto de Twitch. pic.twitter.com/xQH4F0ocuE — Shadoune666 (@Shadoune666) July 2, 2023

“Creo que se refiere a esto. Estos círculos porque llegué tres veces a esta cifra exacta. Madre mía, el robo...”, afirmó Ibai, mientras hacía el gesto del VAR, el videoarbitraje que se utiliza en el fútbol.

Asimismo, el streamer habló sobre el disgusto de las personas al no poder utilizar Twitch durante varios momentos de La Velada del Año 3, lo cual estaría ligado con este problema. “También la gente está formando parte de la historia y cuando formas parte de la historia quieres que quede bien. Eres Amazon, pon lo que toca, hostia”, dijo.

Además, lanzó un dardo a Twitch por no tener buenos servidores para este tipo de eventos, los cuales son anunciados con gran anticipación. “Si llegas a una plataforma nueva, una plataforma indie, ‘señorchocolate.com’, entonces, chicos, que acaba de empezar. Pero si es Jeff Bezos con 300 trillones de dólares, no me jodas”, añadió.

En un nuevo stream, más calmado, Ibai contó que su equipo había contactado con la plataforma y que no había nada más por hacer. “Se lo trasladamos a Twitch y nos han dicho ‘Oye, es muy difícil hostear un evento así. Espero que lo entendáis. Pusimos el máximo esfuerzo. No sé qué, no sé cuánto’, pero ya está. Tema cerrado. Hicimos el récord otra vez”, señaló.

Finalmente, el streamer pidió a sus espectadores que se olviden del tema, pues era imposible que la plataforma le cambie el récord. “Obviamente Twitch no te va a reconocer. ‘Mira Ibai, el servidor iba muy mal. Tú tuviste 4,5 millones y ha sido nuestra culpa’. Eso no va a pasar porque no mola reconocerlo. Tema zanjado”, concluyó.