La Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó a finales de mayo FPF Play, una plataforma virtual que ofrece contenido exclusivo sobre la selección mayor masculina y femenina, en lo que se traduce en una nuevo intento por acercar al hincha peruano a ‘La Blanquirroja’.

FPF Play es una aplicación para dispositivos móviles (que también tiene habilitada una web) en la que encontramos todas las novedades de la selección mayor y que desde el 3 de junio usará un sistema de pago por suscripción. Además, podremos encontrar las conferencias de prensa de Ricardo Gareca, entrevistas con jugadores actuales y míticas figuras de la escena peruana, tomas en vivo desde los entrenamientos, etc.

Asimismo, FPF Play también se define como un servicio de libre transmisión (OTT, por sus siglas en inglés) que basa su funcionamiento en la transmisión de imágenes, audio y video a través de Internet. Algunos ejemplos de una OTT son Netflix, Spotify, Movistar Play, Amazon Prime Video, etc.

FPF Play a partir del 3 de junio implementará un sistema de pago. (Captura de pantalla)

Aunque para alguien pueda ser sorpresivo, las OTT como FPF Play no son una estrategia que vaya en contra de la corriente, ya que en la región encontramos a clubes como Millonarios FC (Colombia), Gremio (Brasil) o Racing (Argentina) con sus propias OTT. A nivel mundial, desde 2019, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o La Liga de España también tienen una.

En ese sentido, para comprender más sobre toda la propuesta que está encaminando la Federación Peruana de Fútbol, conversamos con Benjamín Romero, actual gerente de Marketing y Comercial de la FPF, quien nos brindó más información sobre FPF Play. ¿Costará? ¿Veremos los partidos de Perú en la aplicación? ¿Dejarán de lado las redes sociales? A continuación, las respuestas a todas estas dudas.

FPF Play, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol

Esta iniciativa no empezó a gestarse a partir de la pandemia, evento que provocó que entidades públicas y privadas aúnen todos sus esfuerzos en digitalizarse, sino que ya estaba en planes: “Nosotros veníamos hablando de la OTT de antes y la pandemia aceleró todo ”, confiesa Romero.

Ahora, con FPF Play ya en el mercado, ¿cuál es su estrategia? “ La idea es que FPF Play tenga cosas que el público o la hinchada no pueden ver frecuentemente empezando por la selección peruana , la Liga de Futbol Profesional, por la Liga Femenina. Desde la Sub 20 hasta las Sub 15, en tanto mujeres como para hombres. También estamos incluyendo Futsal y Fútbol Playa”, contó Romero a este Diario.

En FPF Play encontraremos entrevistas y videos sobre la Selección. (Captura de pantalla)

Por otra parte, desde la FPF prometen contenido diferencial para enganchar al hincha: “Un ejemplo en particular es la selección, los momentos íntimos durante los viajes, en el avión, en los hoteles , etc. Eso se podrá ver en FPF Play en todos los aspectos. También habrá noticias, juegos y concursos ”, agrega.

Actualmente, FPF Play cuenta con cuatro categorías: Fpf Al Día, espacio en el que se presentan las noticias de la selección; Charla Técnica, entrevistas a futbolistas y comando técnico sobre estrategias; Tiki Taka, videos cortos con preguntas precisas a jugadores peruanos; y Te Amo Perú, con videos acerca de las leyendas del balompié nacional.

Con la entrada de FPF Play los contenidos se enfocarán en difundirse a través de esta OTT, dejando atrás las conferencias de prensa vía Youtube o Facebook que algunos habrán visto, por ejemplo. Entonces, ¿la FPF dejará atrás las redes sociales? “No, para nada”, dice el gerente de Marketing Comercial de la FPF. “Todos los canales digitales de la federación son importantes y seguiremos impulsándolos. Obviamente, la OTT tendrá una relevancia muy grande y hay cosas que no aparecerán en las redes sociales ”.

Benjamín Romero, gerente de marketing y comercial de la FPF. (Foto: GEC)

¿Partidos de Perú por FPF Play?

Otra de las dudas que se generan a partir de una plataforma como FPF Play es si en algún momento llegaremos a ver en ella un partido de Perú, dado que se trata de la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol.

No obstante, la respuesta de Romero podría no gustar a más de uno: “ En la actualidad, no. Los derechos televisivos ya los tienen otras empresas. Ya hay un contrato y por el momento no se tiene pensado transmitir esos partidos . Por allí en el futuro podremos transmitir algo si es que está contractualmente permitido. Todo lo que está bajo contrato se respeta. En este momento estamos fortaleciendo la OTT y nuestra idea es mejorarla en el presente. No me atrevería a decir nada sobre el futuro”.

Las conferencias de prensa de Ricardo Gareca se transmitirán a través de FPF Play. (Captura de pantalla)

FPF Play, ¿aplicación gratuita o de paga?

Las OTT más populares como Disney+ o Netflix (incluso las deportivas) se basan en un modelo de pago por suscripción. Es decir, los hinchas tendrán que desembolsar un dinero mes a mes para acceder al contenido.

Esto no es diferente con FPF Play. De momento, la aplicación es gratuita y solo requiere que te registres con un correo y contraseña. Pero, a partir del 3 de junio , se implementará el mencionado sistema de pago . Según la Federación, los precios serán módicos.

“Todas las instituciones deportivas en el mundo como nosotros buscan fuentes diferentes de ingresos. Estas plataformas digitales lo permiten través de cobros moderados a los subscriptores. Habrá un monto para los nacionales y otro para las personas de fuera del Perú”, declaró Romero.

FPF presentó la aplicación FPF Play

De esta forma, la Federación Peruana de Fútbol se pone en la vanguardia en temas de plataformas virtuales, a la par de otros exponentes en la región como la AFA o diversos clubes de fútbol. Sin embargo, el éxito de esta dependerá de la calidad del contenido publicado, así como de la frecuencia con que se de.

“Queremos que esto sea visto por hombres, mujeres, abuelos, papás, por adolescentes y niños, y para eso tendremos todo lo relacionado al fútbol en el Perú. Seguro vamos a tener buena recepción y esperamos que toda la hinchada del Perú lo pueda disfrutar. Podrán ver cosas que nunca han visto y de otra manera”, finaliza Romero.

DATO:

Si bien la FPF anunció que habrá contenido sobre las diferentes categorías de la selección peruana de fútbol, tanto en varones como mujeres, por el momento solo se encuentra contenido audiovisual enfocado en selección mayor masculina.

