En el marco del Electronic Entertainment Expo (E3), la compañía norteamericana de Microsoft tiene una oportunidad de convertirse en la gran estrella de la convención. Tras la ausencia confirmada de Sony y PlayStation, los creadores del Xbox son los que se llevarán todos los reflectores cuando realicen su conferencia este 09 de junio a las 03:00 p.m.

Para aumentar la emoción de la comunidad gamer, Phill Spencer, máximo responsable de Xbox Game Studios, afirmó recientemente que durante su charla en el E3 2019 presentarán la cifra de 14 videojuegos 'firts party' (exclusivos), la cantidad más alta que ha habido en la historia de Microsoft en la convención realizada en Los Ángeles. Tales como Gears of War 5 o Halo: Infinite.

Asimismo, también se espera que los norteamericanos anuncien de manera oficial su consola de siguiente generación, conocida temporalmente por el nombre de Project Scarlett, para no quedarse atrás frente a Sony, quien hace unas semanas hizo lo propio con PlayStation 5.

Otro elemento que también podría ser tocado por los norteamericanos es el Project xCloud, iniciativa de Microsoft para entrar al mundo de los videojuegos por streaming. Esta propuesta sería la rival de Stadia de Google y en el E3 2019 habrían de mostrar nuevos detalles o fecha de lanzamiento.

Los juegos más esperados de Microsoft para el E3 2019

► Gears 5

El videojuego fue anunciado en el E3 2018 y ahora Microsoft y The Coalition (el estudio responsable) podrían presentar un gameplay que nos muestre más detalles sobre la jugabilidad o historia de la quinta entrega de la saga Gears protagonizada por Kait Díaz.

Gears 5 estará disponible el 10 de setiembre 2019 para Xbox One y PC (a través de Xbox Game Pass Ultimate). Si quieres saber de qué tratará Gears 5 puedes dar clic en el siguiente link.

► Halo: Infinite

La popular franquicia de juegos shooters futuristas está de vuelta. La nueva edición está siendo desarrollada por Bungie Studios (conocidos por Destiny y creadores originales de Halo) junto a 343 Industries, estudio de Microsoft. Este videojuego podría llegar en 2020 para Xbox One y PC.

Asimismo, Halo: Infinite supone un reboot de la saga, es decir, un reinicio. Por lo que la historia principal podría tomar otro rumbo. A su vez, el protagonista del juego será John 117, el último 'jefe maestro' que estuvo en Halo 5: Guardians.

Se espera que Microsoft presente gameplay y fecha de lanzamiento.

► Battletoads

El año pasado, durante el E3 2018, Microsoft anunció de manera sorpresiva el regreso del clásico noventero Battletoads. El videojuego desarrollado por el mítico estudio Rare podría presentar un nuevo gameplay o anunciar fecha de lanzamiento durante la charla de los creadores del Xbox.

Aquí te dejamos la programación general de las conferencias del E3 2019 con sus respectivos horarios:

La Entertainment Software Association (la Asociación Comercial de Videojuegos en Estados Unidos) fue la responsable de crear el evento en 1995. Antes de la E3, las compañías de la industria del gaming promocionaban sus juegos o consolas en eventos como el Consumer Electronics Show (CES).

El E3 se llevará a cabo en la ciudad de Los Angeles, California, durante el 8 al 13 de junio. Todos los interesados pueden ingresar al evento con tan solo comprar sus entradas, ello es posible desde 2017.

