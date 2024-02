Se ha revelado el primer tráiler y gameplay del esperado contenido descargable (DLC) del videojuego Elden Ring. A dos años de su lanzamiento en consolas y PC, la obra del estudio japonés From Software mostró a “Shadow of the Erdtree”, que planea su estreno este 21 de junio.

Como se recuerda, Elden Ring fue ambientado en un mundo creado por Hidetaka Miyazaki, director de From Software, y George R. R. Martin, autor de la serie de fantasía “Canción de Hielo y Fuego”. Asimismo, Elden Ring ganó la categoría “Juego del Año” en The Game Awards 2022, cita considerada como los “Oscar” de los videojuegos.

Shadow of the Erdtree es el nuevo DLC de Elden Ring. / FromSoftware

En Shadow of the Erdtree, estaremos en la Tierra de las Sombras, una nueva región en la que podremos encontrar toda clase de peligros y misterios, según ha confirmado Bandai Namco, distribuidora de Elden Ring. Como no podía ser de otra manera, se introducen nuevas armas y armaduras.

Aquí te dejamos el tráiler de tres minutos:

“En la Tierra de las Sombras, Miquella espera el regreso de su prometido Señor”, se menciona en el adelanto del esperado DLC. Aún no se ha confirmado de qué tratará el DLC, pero la historia podría estar relacionada con príncipe Miquella.

Shadow of the Erdtree estrena en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC este 21 de junio de 2024 a un precio de US$39,99 en las tiendas oficiales de consolas y a S/.117,50 en Steam.