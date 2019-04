PlayStation 5 | Se confirmó su llegada en 2020 y tendrá compatibilidad con PS4

Es oficial. Después de diversos rumores que apuntaban la posible fecha de lanzamiento de la nueva PlayStation 5, Sony lo confirmó: llegará en 2020 y tendrá compatibilidad con PS4. Mark Cerny, uno de los arquitectos de los anteriores PlayStation, lo hizo oficial en una entrevista con el medio norteamericano Wired.

Asimismo, Cerny comentó sobre la nueva experiencia que ofrecerá PlayStation 5: "La cuestión clave es si la nueva consola añade otra capa a la experiencia que ya tienes disponible o si permite cambios fundamentales en lo que puede ser un juego".

En la entrevista, Cerny no menciona directamente el nombre de "PlayStation 5", sino el de "consola de próxima generación". Para él, esta no llegará en 2019 y lo hará en 2020, como también confirmó Jason Scheirer, del portal especializado Kotaku.

Se oficializó que la PlayStation 5 utilizará un hardware de última generación que asegura un rendimiento muy diferencial a las anteriores PS4 y PS4 Pro. Por un lado, el CPU (el procesador principal para todas las actividades) será un AMD Ryzen de tercera generación con ocho núcleos de la arquitectura Zen 2 7nm. Mientras que la GPU (unidad de procesamiento gráfico) será parte de la familia Radeon Navi y tendrá soporte para la tecnología ray tracing, rayos de luces simulados gracias a la GPU.

En el apartado sonoro, PlayStation 5 llevará un nuevo chip de audio 3D personalizado que, según las palabras del propio Cerny, va a "redefinir el sonido que se puede hacer en un videojuego". Para él, la evolución del audio en PS3 y PS4 no fue la adecuada. "Como jugador, he estado un poco frustrado por que el audio no cambie tanto entre PS3 y PS4. Con la nueva consola el sueño es mostrar cómo cambia drásticamente el sonido cuando se aplica mucha potencia de hardware en él".

Otro detalle importante que se mencionó en la entrevista es que PlayStation 5 tendrá soporte para las resoluciones 8K (7680 x 4320 píxeles).

A su vez, el arquitecto del próximo PlayStation 5 afirmó que la consola utilizará una unidad de estado sólido (SSD), una versión de disco duro que no utiliza energía para su funcionamiento, por lo que se asegura una mayor velocidad de transmisión de datos. De esta forma, el tiempo de las pantallas de carga será mucho menor. Como ejemplo, Cerny utilizó el videojuego Spider-man, los viajes rápidos en el juego de Insomniac Games demoran 15 segundos en PS4 Pro, mientras que en el kit de la consola de próxima generación de Sony tarda 0.8 segundos.

Por ahora, no se ha confirmado qué tipo de SSD va a utilizar PlayStation 5; sin embargo, esta será más potente que cualquiera visto en una PC. "La velocidad de lectura en bruto es importante. Pero son los detalles de los mecanismos de entrada-salida y el software que colocamos sobre ellos", dijo Cerny.

Cuando se le preguntó sobre PlayStation VR, Cerny dijo no era el momento indicado para comentar sobre el dispositivo pero que "es muy importante para nosotros y el casco actual es compatible con la nueva consola".

Aún es temprano para saber sobre el catálogo de juegos o el posible precio de la consola; no obstante, en la entrevista en Wired se confirma que PlayStation 5 leerá discos físicos y que será compatible con videojuegos de PS4.

En el tema del streaming, posiblemente por el impacto que pueda tener Google Stadia en un futuro, Cerny respondió: "somos pioneros en el juego en la nube, nuestra visión será más clara según nos acercamos al lanzamiento".

DATO:

