Cuando Apple presentó el iPhone 15, en setiembre del año pasado, anunció que las versiones pro de su smartphone podrían correr Resident Evil 4 Remake, la remasterización del clásico videojuego de la franquicia de Capcom. Fue toda una sorpresa. El mencionado título, que salió a inicios del 2023, se lanzó originalmente para consolas como PS4, PS5, Xbox o Windows; que pueda ejecutarse en un teléfono móvil significaba toda una hazaña, con la cual la firma de la manzana quería demostrar la potencia de sus equipos.

Desde El Comercio hemos podido probar el juego en un iPhone 15 Pro Max, incluso un poco antes del lanzamiento oficial para iPhone (que fue el 20 de diciembre), así que a continuación te contamos qué tal fue la experiencia de jugarlo desde el dispositivo móvil. ¿Acaso es igual que en una consola o computadora? ¿Llena las expectativas? ¿Los gráficos empeoran? ¿Se juega fluidamente o se ralentiza? ¿El equipo se sobre calienta? ¿Cuánto dura la batería del smartphone? ¿Qué tal se escucha el audio?

Calidad que sorprende, para no ser una consola

Antes de iniciar hay que mencionar que no vamos a hacer una reseña de Residente Evil 4 Remake, si lo que quieres es enterarte de a detalles de qué trata el juego, te invito a leer el review que hicimos en la sección de Tecnología.

A modo de resumen, diremos que Resident Evil 4 es un videojuego de acción y horror de supervivencia desarrollado por Capcom. Lanzado en 2005, el juego sigue al agente especial Leon S. Kennedy, enviado a rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos, quien ha sido secuestrada por un misterioso culto en una aldea europea. El protagonista se enfrenta a hordas de enemigos infectados con un nuevo tipo de parásito, mientras explora distintos entornos y resuelve acertijos. El Remake agrega algunos cambios en el desarrollo a la historia original, pero el grueso de ella sigue siendo la misma.

Dicho esto, vamos a hablar sobre los requerimientos del juego. El título se consigue desde la App Store. El juego tiene actualmente un 50 % de descuento S/ 114.90 ($29,99 USD) hasta el 17 de enero de 2024. Además, quien adquiera la oferta, recibirá las recompensas “Attaché Case: oro” y “Attaché Case: clásico”, así como “el amuleto especial: Hierba Verde”.

Para instalarlo es necesario contar con iOS 17.0 o posterior y un dispositivo con chip A17 Pro o posterior, es decir, un iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max. En cuanto al tamaño, pesa 64.20 GB. Cabe anotar que también está disponible para iPad con iPadOS 17.0 o posterior y un dispositivo con chip M1 o posterior, y Mac con macOS 13.0 o posterior y una Mac con el chip M1 de Apple o posterior.

La instalación dura aproximadamente de unos 20 minutos a media hora y se puede jugar con los botones que aparecen en la pantalla del celular, aunque sinceramente es mucho mejor hacerlo con un control compatible. En mi caso, utilicé un control de PS4. Este es un punto importante a tener en cuenta.

Si vas a adquirir el juego considera en tu presupuesto –si es que no cuentas con uno– el mando. Utilizar el control de la pantalla táctil empeora la experiencia, pues, además de no ser tan intuitivo, nos obliga a tapar grandes porciones de la pantalla con nuestros dedos y, por ende, perdemos visibilidad. Con el mando del PS4 conectado mediante Bluetooth, el juego se desenvolvió bastante bien, no tuve problemas de conexión o retardo. Puedes utilizar cualquier otro que sea compatible con iPhone.

Ahora veamos el aspecto, probablemente, más interese: la calidad de imagen. ¿Es acaso igual que la de una consola como PS4 o 5? En realidad, aunque no es la misma calidad, es bastante buena, sobre todo si tenemos en cuenta que en una pantalla más pequeña –de 6,1 pulgadas– no es tan fácil encontrar detalles e imperfecciones. En cuanto a texturas, se asemejan bastante a las de PS4 aunque algunas de ellas tienen una resolución menor. En el caso del teléfono, algunos objetos se notan un poco más pixeleados o, por ejemplo, el pelo de Leon se nota bastante más granulado. Pero, en síntesis, la experiencia visual global, si bien no es la misma, es bastante cercana a la de PS4, algo loable para un celular.

Lo malo, y esto es algo que no tiene que ver con la calidad, es que no es lo mismo ver las imágenes en una pantalla de 50 pulgadas que en otra de poco más de 6. Las dificultadas se dan al momento de leer las descripciones que aparecen en el juego, como las notas que encontramos en las libretas o ciertos detalles. En varias ocasiones tuve que acercarme a la pantalla para poder leer bien lo que decía. Sin embargo, sinceramente no es algo a mí me moleste demasiado ni me impida disfrutar del juego. La ventaja evidente de utilizar un smartphone es que podemos llevarlo en el bolsillo a cualquier parte y correr el juego sin mayor dificultad. Es más, como no es necesaria la conexión a una red, podemos jugar desde cualquier lugar remoto.

Un punto en contra de esta versión para iPhone es que no se puede cambiar la resolución de la imagen como sí se puede hacer en PC. Por otro lado, me he dado cuenta que en la pantalla del dispositivo móvil las escenas se ven un poco más oscuras que en la PS4. La serie de Resident de por sí se desarrolla en ambientes tétricos y lúgubres, pero esa oscuridad resalta un poco más en una pantalla pequeña, de hecho, en algunas oportunidades tuve dificultad para ver las imágenes por el brillo de la luz exterior, así que mayormente tuve que cerrar la cortina de la habitación o subir el brillo de los ajustes o el del mismo equipo.

Aunque yo no pude comprobar la resolución a la que el juego corre, el canal de YouTube Digital Foundry testeo comprobó que el juego corre a 720p y a 30 FPS, manteniéndose estable la mayor parte del tiempo, salvo los momentos de latencia que ya mencionamos.

En cuanto al audio, se escucha bastante bien. Tampoco encontramos un sonido superenvolvente, pero cumple de forma adecuada. Aunque, si usamos audífonos, la experiencia auditiva se eleva. En mi caso, lo utilicé con audífonos y quedé a gusto.

Veamos ahora la fluidez, ¿qué tan bien corre el juego? En este apartado hay que felicitar a Apple. Su último procesador, el A17 Pro, se lleva los aplausos. Si querían demostrar potencia, lo han hecho. No obstante, tampoco es perfecto. En líneas generales el juego corre bien, pero en algunas ocasiones se pone lento por algunos segundos. Esto crea una especie de efecto fantasma en el que las escenas, al moverse más lento, se ven un tanto borrosas. Tampoco es que el juego se trabe, solo se ralentiza por un momento. Pero el 90% de tiempo jugado, todo ha ido bien. Tampoco encontramos demasiados bugs, el más grande que tuve fue cuando estaba en las mazmorras luego de vencer a un enemigo y conseguir una llave: Leon se quedó paralizado sin opción a moverse o cambiar de arma. Me pasó solo una vez. En otra ocasión, se me cerró de la nada la app, pero creo que fue por el propio sistema operativo del celular, ya que la batería estaba muy baja.

Hablando de la batería, no es un secreto que los teléfonos de la firma de la manzana adolecen de rápida calentura y, al jugar Resident, no podemos sortear este detalle. El equipo se calienta, no al punto de estar hirviendo, pero sí se siente considerablemente, al punto de incomodar. Yo he jugado con colocando el iPhone en un pequeño soporte, de tal manera que no he necesitado tocarlo, claro, esto teniendo en cuenta que, como recomendamos antes, utilicemos un mando externo. Otras soluciones sencillas serían apoyarlo en la pared, el escritorio o alguna otra estructura, de tal manera que la temperatura no va a ser un problema.

Ahora, ¿cuántas horas se pueden jugar en el iPhone? En mi experiencia he jugado hasta por unas cuatro horas seguidas comenzando con un 100% de la carga y al terminar la batería quedaba algo más del 40%.

¿Vale la pena adquirir Resident Evil 4 Remake para iPhone? Hay que tomar algunos factores en cuenta. Por ejemplo, si tienes consola, la experiencia será más completa en ella; aunque, si vas de viaje y no puedes llevarla contigo y quieres seguir jugando, hacerlo desde el smartphone será una gran opción. El iPhone no es un equipo pensado para gamers, aun así, con este juego tienes varias horas de diversión aseguradas. Ya sabes, en cuanto a imagen, jugabilidad y audio no tendrás quejas. Lo mejor de todo es que, si nunca has jugado algún otro episodio de Resident, no tienes de qué preocuparte, cada historia es independiente.