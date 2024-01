Los juegos de video se han convertido en uno de los modos de entretenimiento más populares en la actualidad, al punto de que ya hay ligas competitivas en las que se gana mucho dinero por demostrar su destreza en alguna categoría.

Si no es un jugador profesional, también puede disfrutar de los videojuegos en compañía de amigos desde la comodidad del hogar o en establecimientos de juego que aún no pasan de moda.

En este 2024, llegan algunos títulos nuevos de diferentes modalidades que se podrán aprovechar en las consolas PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Videojuegos que se lanzarán en el 2024

Prince of Persia: The Lost Crown

Se jugará en PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Su fecha de lanzamiento es el 18 de enero de 2024 y el desarrollador es Ubisoft.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. El lanzamiento será el 26 de enero de 2024. Es creador por Ryu ga Gotoku Studio.

Tekken 8

Se disfrutará en PS5, Xbox Series XS y PC. El lanzamiento será el 26 de enero de 2024. La empresa a cargo de su diseño es Bancai Namco.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Los fanáticos lo podrán jugar en PS5, Xbox Series X|S y PC. El día de lanzamiento es el 2 de febrero de 2024. El programador es Rocksteady Studios.

Persona 3 Reload

El juego japonés se disfrutará en PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. La fecha de lanzamiento es el 2 de febrero de 2024. El desarrollador es Atlus.

Alone in the Dark

El videojuego de terror estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC. El lanzamiento es el 20 de marzo de 2024. La empresa a cargo de su ejecución es Pieces Interactive.

Dragon’s Dogma 2

El juego de combates y fantasía tendrá lugar en PS5, Xbox Series X|S y PC. Su lanzamiento es el 22 de marzo de 2024. El programador es Capcom.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chernobyl

La franquicia llega para Xbox Series X|S y PC. Su fecha de lanzamiento será en el 2024, pero no se ha determinado aún el día exacto. La compañía que lo diseñó es GSC Game World.

Black Myth: Wukong

El juego está inspirado en la clásica novela china del siglo XVI Viaje al Oeste y se jugará en Xbox Series X|S y PC. El lanzamiento es el 20 de agosto de 2024. Su desarrollador es Game Science.

Metaphor: ReFantazio

El videojuego de fantasía llegará para Xbox Series X|S y PC. Su lanzamiento es en el 2024, pero aún no se conoce el día exacto. La empresa a cargo del diseño es Atlus.

Avowed

El videojuego de acción estará en las plataformas de Xbox Series X|S y PC. El día exacto del lanzamiento en el 2024 aún está por definir. El programador es Obsidian Entertainment.

GDA / El Tiempo de Colombia / Karen Castañeda