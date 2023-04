Resident Evil 4 Remake se ha convertido en el remake más exitoso de la saga. El videojuego se mantiene bastante fiel al original de 2005; sin embargo, la historia principal presenta algunos importantes cambios.

Resident Evil 4 Remake se desarrolla tras los eventos de Racoon City. Leon S. Kennedy, el protagonista, debe ir a un pueblo remoto en España en busca de la hija del presidente de Estados Unidos.

Dicho esto, te contamos cuáles son las principales diferencias en la historia de RE4 Remake y RE4 original. Te advertimos que los siguientes datos contienen spoilers de la trama.

1. Los policías al inicio de la misión

En el juego original de 2005, un par de policías conducen a Leon a las afueras del pueblo y luego lo dejan a su merced.

En cambio, en RE4 Remake, Leon es escoltado por dos policías al pueblo donde debe llegar. El oficial Castaño se baja del auto y escucha una voz, a la cual sigue. Leon debe ir a buscarlo y se encuentra con que el policía ha fallecido torturado por un local.

2. El lobo al que ayuda Leon

En el RE4 original, Leon se encuentra con un lobo que ha sido atrapado por una trampa para animales mientras está camino al pueblo. Puede elegir salvarlo o no.

Para el remake, cuando Leon está camino a la villa, se encuentra con el cadáver de un lobo (en el mismo punto que el original). Capcom logró engañar a la audiencia al hacerle creer que ya no se podía salvar al animal. No obstante, en el capítulo 3 de la campaña el jugador se encuentra con el verdadero lobo a salvar.

En ambos juegos, si eliges salvar al lobo, el animal regresará para ayudarte en una pelea contra ‘El Gigante’.

3. El jardín laberinto

En la versión de 2005, Ashley se separa de Leon antes de llegar al jardín laberinto. Es entonces que Leon se encuentra con Ada Wong en una habitación en el castillo.

Ahora, en RE4 Remake, Ashley y Leon ingresan al jardín juntos, donde ella es poseída. Luego, Ashley va a la habitación donde, originalmente, Leon y Ada se encontraban.

4. Luis es compañero por más tiempo

Luis es un personaje secundario que ayuda a Leon en su misión. En el juego original, Luis solo ayuda a mantener a Ashley a salvo en una casa que es atacada por los locales.

En el remake, Luis tiene más presencia, pues aparte de ayudar a proteger a Ashley también acompaña a Leon a la mina. Así también, ayuda a Leon en la pelea contra los dos monstruos Gigante.

5. La muerte de Luis

Originalmente, la muerte de Luis es a manos de Saddler. No obstante, el remake muestra que es Krauser quien asesina a Luis. Por otro lado, Leon no se encuentra con Saddle sino hasta el final del juego.

6. El monstruo U-3 no aparece

Capcom no ha dado explicación de por qué el conocido monstruo U-3 y la pelea contra él no aparecen en el remake. No obstante, en RE4 original era considerado uno de los jefes más difíciles de vencer, por lo que quizás es mejor que ya no esté.

7. La escena clásica de los lásers fue eliminada

En la versión original, la trama contiene una secuencia en la que Leon cruza un cuarto lleno de lásers con acrobacias. Dicha escena no es parte del remake.

De igual manera, a esta escena le seguía una habitación con un tesoro y un trono para que Leon se siente, pero también fue removida.

8. El final con Ada Wong y Wesker

La más grande diferencia está en el final del juego. Al igual que en RE4 original, Ada abandona a Leon. Sin embargo, en el remake, la aventura de Ada no acaba ahí, pues vemos cómo conversa con Wesker, el enemigo principal de RE – Code: Veronica and Resident Evil 5.

Esta aparición sorpresa de Wesker puede ser un indicador d que Capcom tiene planeados más remakes.