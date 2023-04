Residente Evil 4 Remake, uno de los videojuegos más anticipados del año, estrenó su modo de juego Los Mercenarios, el cual es un favorito de la saga. Esta vez, son cuatro los personajes disponibles, incluido el protagonista Leon.

Resident Evil 4 Remake ha estrenado el modo de juego Los Mercenarios como parte de una expansión gratuita. Los personajes disponibles son cuatro: Leon S. Kennedy, Luis Serra, Jack Krauser y Hunk. Cada uno tiene habilidades distintas que puedes aprovechar con diferentes estrategias.

Los Mercenarios son desafíos que consisten en superar olas de enemigos y tratar de obtener la mejor puntuación según el tiempo que te toma derrotarlos y la estrategia de combate que usas. En RE 4 Remake, los escenarios a escoger son la Aldea, el Castillo y la Isla. A continuación, te contamos cómo desbloquear los personajes y sacarles el máximo jugo a sus potenciales.

Personajes en Los Mercenarios de Resident Evil 4 Remake

Leon S. Kennedy

Leon es el primer personaje disponible, no necesitas desbloquearlo. Tiene la mayor variedad de armas y cuenta con visión láser para disparos precisos. Por otro lado, no cuenta con granadas desde el inicio de los desafíos, por lo que no es conveniente reunir grupos de enemigos al inicio del desafío.

Por último, Leon tiene la habilidad Sed de Sangre, la cual aumenta el daño inflingido y la velocidad de movimiento y recarga de armas. Cuando uses Sed de Sangre, es conveniente usar un arma de fuego rápido para matar a la mayor cantidad de enemigos posibles en poco tiempo.

Luis Serra

Para desbloquear a Luis Serra debes alcanzar un rango A con Leon en un desafío. A diferencia de Leon, Luis cuenta con granadas al comienzo de los combates. Por otro lado, no es igual de hábil que Leon para derrotar enemigos a corta distancia, pues no infligen mucho daño sus ataques melé.

En cuanto al modo Sed de Sangre, Luis puede poner dinamitas en el suelo, las cuales explotan a los segundos o inmediatamente cuando son lanzadas directo al enemigo. Es ideal acorrarlar un grupo de enemigos juntos y usar la dinamita para derrotar a varios en un solo intento.

Jack Krauser

Para desbloquear a Krauser debes alcanzar un rango A con Luis en un desafío. El cuchillo de Krauser es indestructible en Los Mercenarios y tiene un alcance superior al de los otros personajes. Krauser se caracteriza por moverse muy rápido, haciendo fácil el evadir ataques enemigos.

Con Sed de Sangre, Krauser muta y con sus brazos elimina enemigos al instante usando una carga frontal, así que usar esta habilidad es útil para combate cuerpo a cuerpo.

Hunk

Para desbloquear a Hunk debes alcanzar un rango A con Krauser en un desafío. Hunk es probablemente el personaje que más facilita superar los desafíos, gracias a su técnica de quebrar el cuello. La estrategia más efectiva con Hunk es la siguiente: dispara al enemigo en la cabeza para aturdirlo (o en la pierna para que se arrodille), luego acércate a él para rematar con una ruptura del cuello.

La Sed de Sangre de Hunk consiste en munición infinita para su LE 5, por lo que es útil para obtener puntos continuamente contra minijefes o salir de una situación en la que estás acorralado. También es buena idea juntar enemigos menores en una zona estrecha y usar la Sed de Sangre para vencerlos en segundos.

Aquí puedes ver un adelanto de cómo se ve el modo de juego Los Mercenarios.