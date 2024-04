Continuando con una tendencia comenzada por “Prince of Persia: The Lost Crown” este 23 de abril será lanzado el esperado ‘metroidvania’ “Tales of Kenzera: Zau”, un hermosamente ilustrado juego que se basa en el folclore bantú.

El juego debút de Surgent Studios cuenta la historia de Zau, un joven shaman de Amandla que busca al dios de la muerte Kalunga para traer de vuelta a la vida a su baba (padre).

Como otros ‘metroidvania’, Zau contará con varias herramientas incluyendo dos máscaras que contienen los poderes del Sol y la Luna, que le presentarán paulatinamente nuevas habilidades que le ayudarán a explorar la mística tierra de Kenzera.

Estos poderes le serán necesarios, ya que Kenzera es un peligroso lugar, con diversas regiones desde frondosos bosques a pantanos yu volcanes activos. Todos estos servirán como obstáculos para enfrentar a tres monstruosas existencias que han eludido el llamado de Kalunga y cuya captura es clave en la misión de Zau para revivir a su padre.

El juego esta disponible en Windows, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y PlayStation. Adicionalmente, “Tales of Kenzera: Zau” será gratuito desde el primer día para todos los subscriptores de PlayStation Plus en sus paquetes Extra y Premium.