El campeonato mundial de Dota 2, The International (Ti), está por comenzar y los cuatro representantes sudamericanos ya tienen sus fechas confirmadas de partidas. Así, los peruanos Beastcoast, Evil Geniuses, Thunder Awaken y el brasileño Keyd stars se preparan para hacer frente al torneo más importante del videojuego en 2023.

Como se recuerda, The International 2023 es la edición de este año del Mundial de Dota 2 y tomará lugar en Seattle, Estados Unidos, del 12 al 29 de octubre. La cita se llevará a cabo en los tres últimos fines de semana del mes morado. A su vez, Dota 2 es un videojuego obra de Valve y pertenece al género de arena de batalla en línea (MOBA) y enfrenta a equipos de 5 vs. 5.

Asimismo, hay, en total, 15 jugadores peruanos, la segunda nacionalidad con mayor número de representantes, solo por detrás de Rusia, que tiene 19 ‘pro-players’ en la competencia. Los ciberatletas representan a las escuadras de Beastcoast, Evil Geniuses, Thunder Awaken, TSM (’Timado’) y Nouns (’K1′). Estas dos últimas son de Norteamérica, mientras que las tres iniciales de Sudamérica.

Además… ¿Cuántos equipos participarán en The International? En total encontramos 20 equipos de regiones como Europa del este, Europa del oeste, China, Sudeste asiático, Sudamérica y Norteamérica.

Fecha y hora de los juegos de los peruanos en The International

Antes de empezar resaltamos que el Ti 2023 se desarrolla en los últimos tres fines de semana de octubre, siendo un cambio radical frente a anteriores ediciones. En ese sentido, la fase de grupos y los desempates se realizarán en los dos primeros fines de semana, mientras que final va para el último.

Asimismo, la etapa grupal consta de cuatro grupos, los que se enfrentan en un todos contra todos. Luego de ello, se elimina el peor calificado de cada uno.

Crhistian 'Pakazs' Savina (Evil Geniuses), Elvis 'Scofield' De la Cruz (Beastcoast) y Enzo 'Timado' Gianolli (TSM).

Así queda la distribución de partidas:

Fase de grupos

Grupo A

Evil Geniuses vs. Entity - 12 de octubre 12:00 m.

Evil Geniuses vs. SMG - 12 de octubre 6:00 p.m.

Evil Geniuses vs. Team Spirit - 13 de octubre 12:00 m.

Evil Geniuses vs. 9Pandas - 13 de octubre 4:00 p.m.

Grupo B

Thunder Awaken vs. BetBoom - 12 de octubre 12:00 m.

Thunder Awaken vs. Shopify Rebellion - 12 de octubre 2:00 p.m.

Thunder Awaken vs. Azure Ray - 12 de octubre 8:00 p.m.

Thunder Awaken vs. Team Liquid - 13 de octubre 2:00 p.m.

Grupo C

Beastcoast vs. Nouns - 12 de octubre 2:00 p.m.

Beastcoast vs. Virtus.Pro - 12 de octubre 6:00 p.m.

Beastcoast vs. LGD - 13 de octubre 12:00 m.

Beastcoast vs. Gaimin Gladiators - 13 de octubre 4:00 p.m.

Grupo D

Keyd Stars vs. PSG.Quest - 12 de octubre 4:00 p.m.

Keyd Stars vs. Tundra - 12 de octubre 6:00 p.m.

Keyd Stars vs. Talon - 13 de octubre 12:00 m.

Keyd Stars vs. TSM - 13 de octubre 2:00 p.m.

Fase de desempates y finales

Todavía no se conocen cómo serán las siguientes rondas de The International, ya que depende del resultado de la etapa grupal. A su vez, Valve no ha confirmado los horarios de estos encuentros, como tampoco de la final.