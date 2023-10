The International 2023 está a punto de empezar. Del 12 al 29 de octubre se lleva a cabo en Seattle, Estados Unidos, el Mundial del popular videojuego Dota 2 y en él participan hasta 15 jugadores peruanos que sueñan con llevarse el máximo trofeo.

A diferencia de anteriores ediciones, The International de 2023 tan solo repartirá, aproximadamente, US$3 millones, muy lejos de lo entregado en The International 2022 (US$18 millones) o The International 2021 (US$40 millones).

La actual edición contará con hasta cuatro equipos sudamericanos en competencia (de 20, en total), lo cual es un récord histórico para la región. Tres de ellos son Beastcoast, Evil Geniuses y Thunder Awaken , que tienen presencia peruana, y el grupo es complementado con Keyd Stars de Brasil.

El Mundial de Dota, The International, se desarrollará en octubre próximo en la ciudad de Seattle. / Valve

Peruanos en el Mundial de Dota 2

Además de los tres equipos que están conformados en su gran mayoría por peruanos, hay otros dos de la región Norteamérica que cuentan en sus filas con dos compatriotas. Se trata de TSM con Enzo ‘Timado’ Gianolli y de Nouns con Héctor ‘K1′ Rodríguez. Así queda la lista final de jugadores nacionales en el Ti:

Beastcoast (cinco peruanos) : Parker, DarkMago, Sacred, Scofield y Stinger

: Parker, DarkMago, Sacred, Scofield y Stinger Evil Geniuses (cuatro peruanos) : Pakaz, Chris Luck, Matthew, Pandaboo

: Pakaz, Chris Luck, Matthew, Pandaboo Thunder Awaken (cuatro peruanos) : Slatem, Ilich, N1ght, Mjz

: Slatem, Ilich, N1ght, Mjz TSM (un peruano): Timado

Timado Nouns (un peruano): K1

Romel "Mjz" Quinteros de Thunder, Farith 'Matthew' Puente de Evil Geniuses y Elvis 'Scofield' De la Peña de Beastcoast.

En el equipo Evil Geniuses encontramos a Adrián “Wisper” Dobles de Bolivia. Asimismo, Brasil es representado por Keyd Stars, que tiene en sus filas a los cariocos Costabile, 4nalog, Fcr, Kingrd y KJ.

Cuándo juegan los peruanos en el Mundial de Dota 2

De momento se desconoce las fechas exactas, grupos y rivales de los equipos peruanos en el Mundial de Dota 2. No obstante, la cita da inicio este jueves 12 de octubre en el Convention Center’s Summit de Seattle.

The International 12 es la próxima edición del Mundial de Dota 2. / Valve

Equipos en The International 2023

Los 20 participante de The International de este año son los siguientes:

The International 2023.

El formato de The International

En cuanto al torneo en sí, se sabe que tendrá un formato de doble eliminación con etapa grupal, fase de desempate y playoffs. Asimismo, se llevará a cabo en tres fines de semana, con el objetivo de que la mayor gente pueda disfrutar de los enfrentamientos.

De momento se desconoce cómo se distribuirán los cuatro grupos de The International, pero se sabe que esta fase y los desempates se llevarán a cabo entre el 12 y 15 de octubre. Cabe resaltar que la adición de los desempates ha sido totalmente nueva y servirá para determinar las llaves de los playoffs.

Luego, del 20 al 22 de octubre se realizarán las primeras rondas de los playoffs, mientras que las semifinales y final harán lo propio del 27 al 29 de octubre. Con ello se cierran tres fines de semanas llenos de Dota competitivo de primer nivel.

Cómo ver The International

Todavía no se han confirmado los canales oficiales de transmisión.