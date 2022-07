Las escenas traumatizantes son difíciles de olvidar, especialmente cuando ocurren en videojuegos. En ese universo, hay una serie de momentos que conmocionaron al público, ya sea por la violencia, tristeza o el propio pánico. A veces incluso por una mezcla de estos factores.

Tanto en Xbox, PlayStation o PC, los ejemplos son bastante variados. ¡Echa un vistazo a nuestra selección con los ocho momentos que forzaron a los gamers a agendar sesiones de terapia! Eso sí, cuidado con los siguientes spoilers.

1. La muerte de Joel (The Last of Us Part II)

(Foto: The Last of Us Part II)

Mucha gente esperaba que el protagonista del primer The Last of Us moriría en la segunda parte. Sin embargo, nadie pensó que iba a suceder tras dos horas de gameplay y mucho menos de aquella forma cobarde y desagradable.

Después de ayudar a Abby a escapar de los infectados, Joel y Tommy son emboscados. Joel recibe un disparo en la rodilla y luego es golpeado hasta morir con un palo de golf. Realmente, no es un momento fácil de digerir.

2. La casa Beneviento (Resident Evil: Village)

(Foto: Difusión)

Una de las escenas más angustiantes del juego más reciente de la franquicia. Sin armas, Ethan debe resolver un rompecabezas en la oscuridad mientras es perseguido por una “criatura bebé” gigante y aterradora. El pánico es suficiente para traumatizar al jugador.

3. La escena de tortura (GTA V)

(Foto: Difusión)

Han pasado casi diez años del lanzamiento de GTA V, pero mucha gente aún no olvida aquella escena de la misión “Al pie de la letra”, cuando Trevor y Michael interrogan a un informante para obtener datos sobre un terrorista.

La escena conmocionó al público por ser la primera vez que un juego abordó la tortura tan explícita y activamente. Además, el jugador tiene un papel fundamental en el acto, pues él es quien escoje qué usar para extraer la información.

4. La escena de la aguja (Dead Space 2)

(Foto: Difusión)

En un momento digno de SAW, el protagonista Isaac debe introducir una aguja en su propio ojo para acceder a información en su cerebro. El director creativo del juego expresó, en una entrevista, que ni él se atrevía a ver esta escena.

5. “Nada de ruso” (Call of Duty: Modern Warfare 2)

(Foto: Difusión)

Una polémica misión de la saga COD ocurre en Modern Warfare 2 (2009), cuando un agente infiltrado entre terroristas debe matar, a sangre fría, a un grupo de inocentes en el aeropuerto para no ser descubierto.

Tras recibir una simple orden, “Nada de ruso”, una verdadera masacre se da a cabo en medio de los gritos del grupo. La misión fue bastante criticada en su momento, pero Activision se defendió alegando que el jugador no necesitaba disparar para continuar.

6. La muerte del caballo (Red Dead Redemption 2)

(Foto: Difusión)

RDR2 es reconocido por contener escenas memorables y tristes. Una de ellas es cuando, en medio de un tiroteo, el caballo de Arthur es lastimado y muere, algo que no podía ser evitado en el gameplay. Arthur igual regresa a ver el cuerpo de su compañero de cuatro patas y le agradece por todo.

7. El encuentro con Maria (Gears of War 2)

(Foto: Difusión)

Después de buscar, durante todo el juego, incansablemente a su esposa Maria, Dom finalmente la encuentra en un estado catatónico y sufriendo. Él, entonces, decide poner un fin a su tortura en una escena que puede hacer llorar a cualquiera.

8. El fósforo blanco (Spec Ops: The Line)

(Foto: Difusión)

A pesar de parecer un juego shooter como cualquier otro, Spec Ops se concentra en las consecuencias de la guerra para los soldados, incluidos los traumas. En una de las misiones más impactantes del juego, el usuario debe, al principio, bombardear un campamento enemigo.

Sucede, entonces, que después de acabar con todo, el jugador tiene que pasar por el campamento y encarar los resultados del acto: 47 civiles muertos o desfigurados por el ataque. La escena, que es bastante pesada, traumatiza a cualquiera, incluyendo al protagonista.

(Luiza M. Martins / O Globo de Brasil)