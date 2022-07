En un esfuerzo por expandir la representación LGBT+ del juego, The Sims 4 añadirá una función para seleccionar la orientación sexual de tu Sim. La nueva herramienta estará disponible con la próxima actualización del juego base, la cual saldrá al mismo tiempo que su DLC “High School Years”.

Aunque The Sims siempre permitió al usuario entablar relaciones románticas y sexuales entre Sims del mismo género, nunca antes se había podido especificar la orientación sexual de los avatares. No obstante, la próxima actualización de Sims 4 permitirá que personalices la atracción romántica y sexual de tus personajes.

Maxis, el estudio desarrollador de la serie Sims, añadió información sobre la nueva función, la cual se encontrará en la interfaz de la sección “Crear un Sim”. Afirmó que, para la creación de esta actualización, “trabajaron extensamente con GLAAD y el proyecto It Gets Better” para ofrecer la mayor cantidad de “puntos de vista” respecto al tema. GLAAD e It Gets Better son asociaciones que velan por la representación LGBT+ en los medios.

La actualización es para el juego base y no será necesario adquirir la expansión “High School Years”. Además, no será posible desactivar esta opción, pues, según Maxis, “las identidades LGBTQIA+ son un hecho de la vida y no un switch que solo puedes prender y apagar”. No obstante, si no deseas modificar tus Sims actuales con la nueva función, continuarán actuando como los configuraste.

¿Cómo personalizar la orientación sexual de mi Sim?

Las opciones de la herramienta son tres.

“A este Sim le atrae románticamente” : te permite elegir la orientación romántica hacia hombres, mujeres o ambos. Dependiendo de tu selección, el Sim rechazará o aceptará los coqueteos de otros Sims.

“Este Sim está explorando relaciones románticas” : te permite elegir si tu Sim tiene interés por formar una relación romántica con otros Sims. De seleccionar “Sí”, el Sim desea explorar su orientación sexual, la cual podrá ir cambiando mientras juegas, y aceptará romantizar otros personajes. Si eliges “No”, significa que tu Sim no cambiará su orientación sexual durante el juego.

“Este Sim está interesado en ‘WooHoo’ con” : te permite elegir con quién quiere tener relaciones sexuales el Sim. Puede ser hombres, mujeres, ambos o ninguno.

Así se ve la configuración de la orientación sexual de tu Sim. (Foto: Maxis)

Maxis cuenta que puedes utilizar marcar tus selecciones para crear diferentes orientaciones sexuales. Por ejemplo, para un Sim asexual puedes marcar las opciones románticas pero ninguna sexual; mientras que para un Sim pansexual puedes marcar todas las opciones, etcétera.

¿Por qué solo hay dos opciones para la orientación sexual de tu Sim?

Maxis respondió que solo hay la presencia de dos géneros (hombre y mujer) por una “restricción técnica” que aún intentan mejorar, para más adelante añadir más diversidad de identidades de género. Por otro lado, no es la primera vez que intentan ampliar la diversidad LGBT+ del juego, pues anteriormente han añadido la opción de poner los pronombres de tu Sim.