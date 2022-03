La integrante de los combatientes de ‘Esto es guerra’, Allison Pastor, demostró a su contrincante Ducelia Echevarría que le puede ganar los retos hasta estando lesionada.

Todo sucedió cuando Allison Pastor tuvo que abandonar el reto que la enfrentaba a Ducelia Echevarría por una lesión que tiene en los brazos. “No tengo mucha fuerza en los brazos, no puedo (jugar) porque siento como corriente en mis antebrazos y codos, y no puedo continuar”, se disculpó la combatiente.

Sin embargo, Ducelia Echevarría se molestó con ella y le reclamó airada. “En las competencias perfectas te felicito, nos hemos dado uno a uno, pero hay muchas de las competencias en las que te voy ganando y siempre terminas abandonando y diciendo excusas”.

Allison Pastor la interrumpió indignada para defenderse. “Estás equivocada, jamás he abandonado un juego, lo que me caracteriza es porque me recupero y gano mi punto, estás equivocada... Te hago recordar que a ti te suspendieron por eso (no competir) y no a mí”.

De inmediato, Ducelia exigió que Allison también sea suspendida por no jugar. A lo que Allisón respondió molesta: “Hazme el favor, te vengo ganando todas las semanas y por eso tu niñería de no competir. Ahora que ganas una te vienes a hacer la valiente, no seas doble moral”.

Tras la discusión, la producción decidió que ambas competidoras repitieran el juego a insistencia de Ducelia Echevarría. Allisón aceptó el reto, compitió lo más rápido posible y ganó la competencia. La combatiente fue directo al micrófono y señaló: “Hasta lesionada te gano, imagínate cuando no esté lesionada”.