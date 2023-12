Tras una repentina enfermedad, el actor estadounidense Andre Braugher, recordado por interpretar al capital Raymond Holt en la serie “Brooklyn Nine-Nine”, falleció el lunes 12 de diciembre de 2023 a los 61 años.

Así lo reveló su representante Jennifer Allen, quien no especificó los motivos de su muerte. Braugher nació en Chicago, Illinois, en 1962.

La muerte de Braugher conmovió a sus compañeros de elenco de la serie “Brooklyn Nine-Nine”, uno de ellos, el actor Terry Crews, quien publicó un sentido mensaje en redes sociales.

“Esto duele. Nos dejaste demasiado pronto. Me enseñaste mucho. Siempre estaré agradecido por la experiencia de conocerte. Gracias por tu sabiduría, tus consejos, su amabilidad y su amistad”, comentó el intérprete.

El actor tuvo tres hijos con la actriz Ami Brabson, llamados John, Isaiah y Michael. Andre cursó estudios de teatro en la Universidad de Stanford, antes de continuar sus estudios en la División de Drama de la Escuela Julliard.

Braugher protagonizó varias series de televisión como “Homicide: Life on the Street”, “La ley y el orden”; así como en las películas “Glory”, “The Court-Martial of Jackie Robinson” y otros.