Miranda McKeon, actriz que dio vida a Josie Pye en la serie de Netflix “Anne with an E”, sorprendió a sus seguidores de Instagram tras revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama a los 19 años. H oy informó que el cáncer no se ha esparcido por otros de sus órganos .

A través de su perfil de Instagram, la actriz estadounidense informó que “no hay cáncer más allá de los ganglios linfáticos”, por lo que celebrará con helado y acompañada de sus amigos después de un viaje rápido a la ciudad de Nueva York.

“¡Los resultados son NEGATIVOS y las vibras POSITIVAS! No hay cáncer más allá de los ganglios linfáticos. Esta noche recibiré un helado de celebración con amigos después de un viaje rápido a Nueva York para reunirme con algunos médicos (los médicos están OBSESIONADOS conmigo en este momento)”, escribió McKeon.

Hace unos días, Josie dio a conocer su diagnostico compartiendo una fotografía donde aparece usando una bata de hospital color rosa, popularmente utilizado para crear conciencia sobre la enfermedad.

“Con un corazón pesado, pero esperanzado, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mamá”, escribió en las primeras líneas de su post de Instagram.

“Tengo 19 años y, según las estadísticas, las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son una en un millón. Soy tan especial”, añadió la joven actriz.

En las otras imágenes muestra la carta que escribió para explicar a sus fans los pasos que deberá seguir para hacer frente a la enfermedad mediante un tratamiento que incluye quimioterapia.

“Trataré con quimioterapia, radiación y un tipo de cirugía que será determinado cuando tenga los resultados de las pruebas que aún sigo esperando. La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable. Estaré bien”, escribió Miranda McKeon.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler del episodio de “Black Mirror” protagonizado por Miley Cyrus

Tráiler del episodio de "Black Mirror" protagonizado por Miley Cyrus. (Fuente: Netflix) null