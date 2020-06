Billie Eilish se convirtió en portada para la revista de modas GQ en su última edición. La intérprete de ‘Bad guy’ hizo algunas revelaciones sobre su vida sentimental y cómo ha cambiado su vida desde su ascenso a la fama mundial.

La cantante de 18 años contó que sus exparejas le ocasionaron pérdida de su autoestima y que desarrolle programa relacionados con su imagen personal.

“Aquí hay una bomba para ustedes: nunca me he sentido deseada. Mis enamorados pasados nunca me hicieron sentir así, ninguno de ellos. El hecho de no ser deseable físicamente para nadie es algo que marcó mi vida”, señaló Eilish en la entrevista.

“Por eso me visto así, ya que no pienso en ustedes los chicos, o en cualquier persona. No quiero enfocarme en que juzgan mi estilo, o el tamaño de la ropa”, agregó.

Billie Eilish también reflexionó sobre las críticas que recibe en las redes sociales sobre su imagen.

“Oh Dios. Es increíble… Casi me quito la vida por Twitter hace un par de años”, dijo la artista con los ojos llenos de lágrimas. “Todo lo que siempre he querido es estar en el escenario y tener gente disfrutando. Además de un breve período de alrededor de tres o cuatro años, cuando todo lo que quería hacer era hablar de Dios, la música ha estado en el centro de mi vida”, manifestó Billie Eilish y concluyó que “ahora se encuentra mejor que nunca”.

