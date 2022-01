La actriz y cantante surcoreana ha alcanzado el reconocimiento y fama mundial siendo vocalista de la girlband de k-pop BLACKPINK. Kim Ji-soo nació un 3 de enero de 1995. Jisoo es una gran admiradora del arte lo que se ve reflejado en su multifacética carrera como actriz y protagónico del dorama “Snowdrop” y vocalista de BLACKPINK, grupo formado en el 2016 por YG Entertainment.

Jisoo es capricornio, este signo del zodiaco en particular, se rige por ser muy devoto al trabajo y a dar su mayor esfuerzo en el mismo. Son personas disciplinadas con una gran personalidad y sentido del humor. Ser capricornio la describe a la perfección.

Cuando hablamos de Jisoo, sabemos que su extensa fanbase conoce mejor que nadie muchas de sus cualidades y razgos con los que ha conquistado a sus seguidores, sin embargo; hoy te compartimos 8 datos interesantes de la artista que la hacen tan querida y la definen como artista.

MIRA AQUÍ | Jisoo de BLACKPINK y todos los idols de kpop que cumplen años en enero 2022

8 datos sobre Jisoo de BLACKPINK

1) Kim Dalgom, su mejor amigo

BLINK sabe mejor que nadie, el cariño que Jisoo le tiene a su pequeño perro Dalgom. La actriz adoptó al tierno can de raza maltés quien se convirtió rápidamente en su compañero y amigo incondicional.

2) Amante del teatro y la actuación

Tras su reciente debut protagónico en Snowdrop sería bueno recordar que Jisoo siempre sintió una fuerte inclinación por las obras tras bambalinas. Así fue que formó parte de un club de teatro años antes de ser parte de BLACKPINK. Su papel como aprendiz en el club de teatro le permitieron desenvolverse en sus primeros pasos dentro de la actuación.

3) Es buena improvisando

Jisoo tiene una capacidad sorpredente para improvisar, algo que denota más que nunca su corta formación artística respecto al teatro (improvisar es uno de los fundamentos de este arte) y también la creatividad de la vocalista.

4) Jisoo casi se queda fuera de BLACKPINK

Otra agencia llamada SM Entertainment le ofreció un contrato a Jisoo, lo que abrió la posibilidad de que la artista no formara parte de BLACKPINK. Para fortuna de los/las BLINKS, Jisoo ya había comenzado su etapa de trainee, por lo cual rechazó dicha oferta. Como ya sabemos en esta etapa eventualmente terminaría trabajando con Rosé, Lisa y Jennie para más tarde formar BLACKPINK.

5) Embajadora de alta costura

La actriz y modelo es embajadora de Dior, una marca de alta costura mundialmente reconocida. Jisoo ha comentado con anterioridad sobre la importancia que le da a la seguridad en sí misma y como espera que ese mensaje llegue a sus seguidores.

6) La más pequeña de BLACKPINK

No, no nos hemos equivocado. Jisoo es la más pequeña de la popular girlband, pero no por edad, sino por estatura. La actriz y cantante tiene 1.62m de estatura.

7) La “Unnie” de BLACKPINK

Uno de los datos probablemente más conocidos es que Jisoo es la integrante mayor de BLACKPINK, en comparación a las edades de sus compañeras: Jennie, Rosé y Lisa.

8) Es la que menos habla inglés de BLACKPINK

BLACKPINK suele expresarse fluidamente en coreano e inglés, siendo esta una de las tantas y mejores cualidades de la girlband, sin embargo; Jisoo es la que menos suele expresarse y hablar en inglés en comparación a sus compañeras que son hablantes casi nativas del idioma. Jennie afirma que Jisoo entiende el inglés pero le da pena equivocarse al hablarlo.

TE PUEDE INTERESAR