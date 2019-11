Carmen Villalobos, protagonista de “El final del paraíso”, se casó en octubre de 2019 con su novio Sebastián Caicedo después de 11 años de relación, la unión fue en Cartagena, en una ceremonia junto al mar con muchos invitados, entre ellos actores de una de las producciones más exitosas de Telemundo.

La ceremonia y fiesta acaparó la atención de todos los seguidores de la telenovela y los fans de la pareja de actores. Actores y personajes del medio felicitaron a Villalobos y Caicedo. Sin embargo, la celebración no solo destacó por cómo se realizó el matrimonio, sino porque varios compañeros de trabajo de ‘Catalina Santana’, el personaje de la flamante novia en la franquicia “Sin senos no hay paraíso”, no estuvieron presentes.

Las ausencias que se notaron fueron de la actriz Elianis Garrido (La demonia), quien dijo que no fue invitada al matrimonio, al igual que Stephania Duque (Mariana) y Kimberly Reyes (La diabla); con quienes Villalobos comparte protagonismo en la ficción de Telemundo.

Por otro lado, hubo también actores que, pese a estar invitados al evento, no se hicieron presentes. Una de ellas fue Majida Issa, quien hasta hace unos meses interpretaba a ‘La Diabla’ en “El final del paraíso”, pero que de momento a otro dejó el papel.

Como se recuerda, Issa y Villalobos se hicieron amigas precisamente por el papel que interpretaban en la ficción internacional. Incluso la actriz colombiana señaló que “era mi mejor amiga dentro de la serie. Hicimos una amistad increíble. Aunque compartimos muy poco como actrices, se convirtió en una de mis mejores amigas, entonces claro a nivel personal a mí me dejó un vacío”, se sinceró tras la salida de Majida.

Mark Tacher ha contado que está trabajando junto a Majida Issa en la nueva serie llamada ‘Operación Pacífico’ (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ MAJIDA ISSA NO ASISTIÓ A LA BODA DE CARMEN VILLALOBOS?

La actriz colombiana reveló los motivos por los cuales no pudo asistir a la boda de Carmen Villalobos. Fue en una entrevista con People en Español que la única razón por la que no estuvo presente en el día más importante de la vida de su compatriota fue por trabajo.

“No pude ir a la boda de Carmen porque estuve grabando aquí [grabando Operación Pacífico]. Cuando me contó que se iba a casar y me dijo la fecha yo no lo podía creer. Pedí permiso y no pude ir”, reveló la también cantante para luego contar que estuvo en “unas locaciones que teníamos unos días limitados y precisamente coincidió con esa fecha, entonces no me pude escapar”.

Por otro lado, Majida Issa dijo que pese a no ver podido estar presente en la boda, compartirá unos momentos con los recién casados a su regreso de la luna de miel en Europa. Además, confesó que ya tenía todo lista para asistir, pero aun así no logró estar.

“Celebrará con Carmen y con Sebas cuando regresen. Ya tenía hasta vestido, lo confieso”, reveló.