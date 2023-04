El doodle de Google de hoy, 30 de abril, recuerda al célebre actor Alan Rickman, quien entre todos sus roles y nominaciones, es recordado por los fans de Harry Potter como el oscuro y sombrío profesor Severus Snape. El actor falleció hace 7 año tras una larga batalla contra el cáncer.

Además de su carrera actoral, Rickman estudió diseño gráfico en en el Chelsea College of Art and Design y en el Royal College of Art. Cuando terminó la carrera, creó una empresa de diseño con amigos cercanos de la universidad, mientras participaba del club de teatro amateur Group Court.

¿POR QUÉ GOOGLE DECIDIÓ HOMENAJEAR AL ACTOR?

“A lo largo de su carrera, Rickman recibió numerosas nominaciones y premios como actor e incluso dirigió tres obras de teatro y dos películas. Es recordado por sus papeles icónicos en la pantalla, su filantropía y su naturaleza amable y sensible fuera de la pantalla”, señala Google en un comunicado al destacar la trayectoria del actor, quien ocupa este domingo un lugar central en el logo del buscador.

Además, un día como hoy, pero en 1987, Alan actuó en ‘Les Liaisons Dangereuses’ , una obra de Broadway que le dio el empujón que necesitaba a su carrera artística, abriéndose paso en Hollywood. Otro papel icónico de Rickman fue como el villano Hans Gruber en la saga Duro de Matar, donde el protagonista era Bruce Willis, quien está retirado de la actuación por sufrir de demencia.