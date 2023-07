“El mismo día que regresé con Timoteo a los escenarios [en abril del 2022] tuve que dejar a mi mamá en UCI. Una semana después ella murió. Y no paramos. La gira del reencuentro continuó en su honor”. Karina Rivera se quiebra al recordar aquel triste episodio. Aquel dolor que sobre la tarima ocultó detrás de una gran sonrisa para que no se perdiera la magia del show. Un año después, la querida dupla infantil vuelve a juntarse. Esta vez bajo la carpa de un circo, con el espectáculo “Volvamos a soñar”.

“Queríamos hacer este reencuentro desde antes de la pandemia, pero, lamentablemente, por la coyuntura se frenó. Era por los 25 años de ‘Karina y Timoteo’ y ya estamos casi por cumplir 30. Fue un momento duro, pero era imposible cancelar las funciones porque ya estaban vendidas y porque mi papá me motivó a continuar. Me dijo que era lo que mi mamá hubiese querido. Luego me subí a un avión y con ayuda de todo el elenco, salimos a flote″, destaca la artista nacional.

"Volvamos a soñar con los momentos mágicos"

“Volvamos a soñar” va hasta el 3 de setiembre en funciones de martes a sábado en el Yoy Lima Box Park, ubicado en el Jockey Club. El ingreso de los niños es gratuito hasta el 27 de julio. La promoción sólo es válida en la boletería del mismo circo.

“Después de los momentos difíciles, dijimos: ‘Volvamos a soñar con los momentos mágicos’. Y este sueño no solamente es para los niños, también para los padres que han crecido conociendo nuestro trabajo. Verlos disfrutar y emocionarse es increíble. No sabes cómo valoro y cuánto agradezco tanto cariño. Me devuelven la vida”, refiere.

Karina Rivera y Ricardo Bonilla volvieron a juntarse para volver a dar vida a "Karina y Timoteo" después de 27 años. (Foto: Difusión / Karina Rivera)

Amistad a prueba de balas

Rivera y Bonilla se conocieron en 1993, en “Gisela en América”, programa conducido por Gisela Valcárcel. La primera era modelo. El segundo era asistente de producción y a la vez encarnaba al recordado Truqui Mimo. En este espacio se inició la gran amistad que los une. Y se fortaleció en “Karina y Timoteo”(1995).

“Somos grandes amigos, hablamos el mismo idioma, ambos somos pícaros. Yo soy payasa, bromista, soñadora”, destaca. “Nuestra amistad fue creciendo poco a poco. El programa infantil fue un regalo del cielo. Me cambió la vida. Me marcó. Aprendí a decir ‘no’ a proyectos que no me llenaban. Aprendí a esperar”, añade.

Salida abrupta

Después de cuatro años al aire, se dieron cambios drásticos en “Karina y Timoteo. Debido a su avanzado estado de gestación, la producción separó a Karina Rivera del programa. Y la que sería una separación temporal, terminó siendo definitiva. En su lugar ingresó para quedarse, María Pía Copello.

“Creo que ni el público ni yo no nos esperábamos algo así. No fue la manera. Antes de salir del programa, me senté con la producción para ver quién podría reemplazarme. Sugerí a Ana Carina Copello. Pero me dijeron que estaba enfocada a la música y que quería seguir en ese rubro. Entonces, les dije que podría ser su hermana, María Pía. Así como la propuse, me hubiese encantado que me la presenten, pero no dejaron que nos juntemos. Y no fue culpa de María Pía. Quiero dejar eso bien en claro. Hubiese sido bonito poder presentarla. Que le den su lugar y que no la sigan llamando Karina. Para mí fue doloroso y creo que para ella también. No fue la mejor decisión. Hubiese sido ideal cerrar una etapa bien, antes de iniciar otra”, enfatiza.

"Así como la propuse, me hubiese encantado que me la presenten, pero no dejaron que nos juntemos"

“Y lo que no me permitieron hacer en ‘Karina y Timoteo’, sí pude hacerlo cuando esperaba a Luciana, en ‘Creciendo con tu bebe’. La vida te va entregando lo que te pertenece. A mí me devolvió esa magia de compartir mi embarazo. Amo con pasión lo que hago. A un año de la partida de mi mamá, una fecha en la que se siente más su ausecia, tengo el abrazo de la gente. También estoy viviendo el embarazo de mi hija, que es un regalo de Dios”, detalla.

Karina Rivera asegura que ama con pasión estar al frente de "Karina y Timoteo". (Foto: Difusión)

Separación y nuevo amor

Tras quince años de matrimonio, en 2020, Karina y Orlando Fundichely confirmaron su separación, pero mantuvieron en reserva el motivo de esta.

“Lo mantuvimos oculto hasta que a Orlando se le salió. Habíamos quedado en no decir nada. No queríamos expedientes negativos en nuestra vida. No tuve el matrimonio perfecto, pero en su momento fue bonito y lo valoro. Ahora estamos para sacar adelante a nuestros hijos. Hay que aprender a cerrar los capítulos en la vida, de manera bonita”, narra Karina.

Tras separarse del actor cubano, la presentadora infantil inició en enero del 2020 una nueva relación sentimental con el administrador Alejandro Rodó Iglesias. Como se sabe, la relación se vio envuelta en una polémica en 2019, luego que la artista fuera acusada de supuestamente haberse involucrado en el matrimonio de su actual pareja.

“Cuando pasó esto él (Alejandro Rodó) quería salir a hablar, pero Latina le prohibió hacerlo porque, al final, no es un personaje público. Nos pidieron no alimentar más algo que sabían que no era real. Nadie salió de un hotel. Simplemente salimos de almorzar de la casa de mi suegra, de recoger a mi hijo mayor, de ir a comer anticucho con la hija mayor. Fue una exposición negativa. Me jugó en contra. Y no solamente a mí, también a mi familia. Mi mamá estaba muy mal en ese momento y fue muy doloroso para ella. Me hubiese gustado hablar, pero respeté lo que el canal me dijo”, asegura.

“Antes de juzgar o sacar conclusiones, debemos recibir más información de lo que una sola persona brinda por dolor o porque no acepta una separación. Hay muchas personas en el medio que están separadas, pero no divorciadas. Y eso no significa que no tienen derecho a ser felices. Encima, pusieron imágenes que eran de mi cuñado. Y lo vestían como si fuese él. Nosotros seguimos juntos, nos va muy bien. Estamos felices”, concluye.

Finalmente, destaca el buen momento personal y profesional que vive, pues luego de una larga espera volvió a los escenarios con “Karina y Timoteo” y asumió un nuevo reto con “Doctora del ahorro”, un espacio en el que brinda consejos sobre finanzas con ayuda de especialistas. Este se emite a través de la radio y las redes sociales.

“No sé hasta cuándo me toque estar aquí, pero mientras esté quiero hacer las cosas bien. Borrar lo negativo y dejar que la vida me siga sorprendiendo con cosas como volver a soñar con Karina y Timoteo o la Doctora del ahorro”, subraya.