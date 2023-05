Karina Rivera será abuela. A través de un video en Instagram, Doris Fundichely anunció que se encuentra embarazada. La hija de animadora infantil y Orlando Fundichely dio la noticia con el divertido audio de Tula Rodríguez.

“Es lo más lindo que me está pasando en la vida. Hace algunas semanitas, ups, problemas. No me viene mi ciclo ¿Qué está pasando? (...) Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo”, se escucha en el gracioso video. “Parece chiste, pero es anécdota jeje... sorpresa”, reveló la modelo.

Karina Rivera y Orlando Fundichely felices que serán abuelos

La animadora infantil del programa ‘Karina y Timoteo’ también aparecía en el video y expresó su felicidad porque se convertirá en abuela.

“Sí, seré abuela, qué emoción. Te amo mi princess, este bebé llega a llenar de alegría nuestro hogar. Happy Mother’s day (Feliz día de la madre)”, reposteó el video y le escribió a su hija.

Por su parte, Orlando Fundichely también comentó que está contento con la noticia de su hija. “Voy a ser abuelo. Jajaja”.

¿Quién es Doris Fundichely?

Doris Fundichely es una joven de 23 años que le gusta mantenerse muy activa en su cuenta de Instagram, donde comparte algunos su día a día con sus más de 100 mil seguidores. Gracias a su impacto en las redes sociales, ha logrado colaborar con diferentes marcas como Elvive y también ha promocionado algunas marcas nacionales.

La hija de Karina en el 2017 logró obtener el título de belleza Miss Chaclacayo Teen 2017 tras enfrentarse a 13 competidoras. Además, debutó como actriz en la serie Torbellino 2, pero la producción nacional no tuvo tanto éxito a pesar de haber sido un boom en la producción original.