María Pía Copello asume un nuevo reto en su carrera con el lanzamiento de un nuevo canal de streaming llamado “+QTV”, donde contará con la participación de figuras del mundo del espectáculo nacional, entre ellas, Karina Rivera.

En el anuncio, publicado en redes sociales, se confirmó que el nuevo podcast contará con la participación de Pia y diversas figuras como la cantante de salsa Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca y el comentarista deportivo el ‘Flaco’ Granda.

Sin embargo, hubo dos anuncios que llamaron la atención de todos. El primer ‘refuerzo’ que se anunció fue al futbolista de Alianza Lima, Paolo Guerrero, quien llegó sonriente al set y dijo estar muy contento por la oportunidad.

María Pía Copello lanza nuevo canal de streaming y presenta a Karina Rivera como conductora. (Foto: Instagram)

Asimismo, María Pía Copello vivió un momento de tensión cuando se anunció un nuevo integrante. Detrás de ella se iluminó una silla roja y apareció la animadora infantil Karina Rivera, con quien vivió una gran polémica en el pasado.

“Nunca nos dejaron juntarnos, y ahora, después de 25 años, por fin nos vemos cara a cara”, dijo Karina Rivera, la recordada presentadora de “Karina y Timoteo”.

Como se recuerda, María Pía Copello asumió la conducción del recordado espacio “Karina y Timoteo” cuando la animadora quedó embarazada. En una pasada entrevista dijo que la producción le dijo que tome un descanso hasta que se recupere; sin embargo, cambiaron el nombre del programa y ella entró en una etapa de shock.