El escritor Jaime Bayly se encuentra en Lima presentando su más reciente novela “Los Genios”, obra que explora la amistad y conflicto entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, teniendo como hecho llamativo el golpe que le dio el peruano al autor de “Cien años de soledad”.

¿Por qué Jaime Bayly no quiere dar entrevistas?

Ante ese contexto, el periodista Jaime Bayly se ha mostrado reacio a brindar entrevistas largas o en sets de televisión para conversar sobre su novela ya que no lo considera necesario y que prefiere la publicidad en “boca a boca”.

“Yo en general en este viaje no he querido dar ninguna sola entrevista […] quiero decir que no voy a ir a ningún programa de televisión. […] Creo que la novela tiene que defender sola. […] Tiene que ser lo suficientemente elocuente o persuasiva para que el lector quiera leerla. […] La mejor publicidad es cuando alguien la lee y […] se siente urgido de compartir”, relató el escritor.

Por otro lado, el autor de No se lo digas a nadie comentó que está en Perú debido a un viaje familiar y por la presentación de su libro, por lo que se disculpó con los reporteros que lo han buscado hasta el momento.

El momento tenso que vivió Jaime Bayly en una firma de libros

En ese sentido, Bayly también relató brevemente el momento tenso que pasó luego de que una periodista lo abordó en una firma de libros. El escritor compartió que se sintió incómodo ya que prefería darle prioridad a los lectores que habían ido a verlo.

“Se apareció una reportera muy joven […] aparentemente nerviosa. Me abordó, traté de ser amable, quizá no fue una buena idea. Me hizo dos preguntas […], innecesariamente insidiosas…”, narró el periodista.

Una de las preguntas a las que se refirió Jaime Bayly fue el motivo por el que no cambió los nombres de los escritores. Bayly explicó que sería “un despropósito o una cobardía” el que no haya puesto los nombres reales.

¿Qué opina Jaime Bayly sobre el puñete que Vargas Llosa le dio a García Márquez?

Finalmente, Bayly opinó sobre el golpe que le dio Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez “fue una tontería, un exabrupto de celos machista y fue un arrebato de celos pueriles”, sentenció