El escritor Jaime Bayly comentó que el fallecimiento del actor Diego Bertie, con quien tuvo un romance, es un tema que aún le genera tristeza debido a toda la estima que le tenía. Así lo confirmó durante la presentación de su libro “Los Genios”, en Lima.

“Es un tema que me duele mucho, todavía me duele muchísimo. La entrevista la vi, vi que hablaba mal de mí. De haber sabido que él estaba pensando quitarse la vida, hubiera tratado de verlo y ayudarlo”, comentó el también periodista.

Jaime Bayly no entiende los motivos del fallecimiento de Bertie

Por otro lado, el periodista, radicado en Estados Unidos, comentó también que aún no comprende los motivos del supuesto suicidio del actor, ya que esperaba que Bertie inicie una nueva etapa en su carrera artística.

“Yo me imaginé que cuando él salió del closet y anunció que iba a ser un cantante, pensé que venía lo mejor, que él se estaba reinventando. Después no entendí el suicidio, hasta ahora no lo entiendo”, comentó.

En ese sentido, también añadió que: “No sabía que él había estado tan mal, de hecho cuando vi la entrevista que le dio a Magaly pensé que estaba bien, que era una afirmación de su identidad. […] Todavía estoy traspasado de dolor porque esa es una tragedia que no debió haber ocurrido”.

MÁS INFORMACIÓN: Jaime Bayly denunció presiones de Mega TV para cerrar su canal de YouTube

¿De qué trata la novela “Los Genios” de Jaime Bayly?

Jaime Bayly está cumpliendo con las presentaciones de su último libro, “Los Genios” en Lima. En su novela relata cómo Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura peruana, le dio un golpe en la cara al escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Bayly en su libro explora la amistad que ambos escritores solían tener y el motivo aparente por el que rompieron su vínculo. La novela será presentada en la Feria Internacional del Libro el 22 de julio a las 6 p.m.

“Yo ya no soy amigo de la familia de Mario, los hijos de Gabo (Gabriel García Márquez) sí están muy contentos con la novela. Yo creo que fue un malentendido”, comentó Bayly respecto a la polémica que generó la publicación de su más reciente novela.