Jaime Bayly fue tendencia estos últimos días tras afirmar que Mega TV lo estaba presionando a cerrar su espacio de Youtube e incluso un drástico recorte de sueldo, todo esto con la finalidad de orillarlo a renunciar tras la venta del canal en el que ha venido trabajando más de 20 años.

“[El directivo de Mega TV] me conminaba […]: debes eliminar hoy mismo tu nuevo canal. Yo quedé consternado por el tono tan agresivo del correo electrónico. Le respondí de manera inmediata: de ninguna manera”, relató el escritor.

MIRA AQUÍ: Jaime Bayly denunció presiones de Mega TV para cerrar su canal de YouTube

“En este canal hablo de mi vida íntima, mi familia, mis viajes, mis libros […]; en cambio en televisión hablo de política pura y dura. Es otro registro, es otra mirada”, afirmó el periodista.

Sin embargo, luego de anunciar que se reuniría con los gerentes del canal para negociar la posibilidad de llegar a un acuerdo que beneficie ambas partes, Bayly compartió la noticia de que no será despedido.

“Ayer como les conté me reuní con el nuevo gerente del canal…me fue muy bien, fue una reunión sumamente positiva, yo tenía miedo de que Pablo (nuevo gerente) me anunciara mi despido, tenía miedo que me dijera que mi programa termina a fin de mes”, inició el periodista, mostrando el temor que sentía previo a la reunión.

“No cayó la guillotina, me salvé, me dijo “queremos que tu programa continúe”, pero que la decisión final la debe tomar Orlando, quien es el dueño. Así que, no me van a despedir por el momento y tienen una intención favorable con mi programa”, agregó.